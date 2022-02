El ministro (s) de la Secretaría General de la Presidencia, Máximo Pavez, se refirió a las declaraciones del presidente del Colegio de Profesores, Carlos Díaz, quien puso en cuestionamiento el retorno presencial a clases en marzo.

El líder del gremio docente aseguró que “hoy, mayoritariamente, no están las condiciones para volver a clases presenciales“.

“No están las confianzas en los padres y apoderados, porque no existe claridad de cómo están los establecimientos para recibir a los alumnos”, recalcó Díaz.

Luego de sus dichos, Pavez, en conversación con Radio Agricultura, señaló que “lo que a nosotros nos interesa es respaldar lo que ha hecho el ministro Figueroa, que las clases tienen que volver, los niños tiene que volver en condiciones de cuidado”.

En esa misma línea, añadió que “la vacunación de niños que antes no era una realidad, hoy día sí lo es, nos permite afirmar de que están las condiciones para que exista un retorno a clases”.

“¿El Colegio Profesores quiere que la gente no vuelva a clases, quieren que la gente no salga de sus casas? Si no quieren que salgan de sus casas, que lo digan así, y ahí el debate es distinto. Pero no tiene mucho sentido que en esta época podamos ir a los cines, podamos ir a los malls, podamos ir a las playas y no podamos ir a la sala de clases. No hay argumento sanitario para que eso sea así”, reflexionó.

Finalmente, sentenció que “por lo tanto, el llamado que hacemos desde el Gobierno al Colegio de Profesores es a que recapaciten para que puedan dar señales correctas de cara a la educación de nuestro niños”.

/psg