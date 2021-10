Expectación generaba la reunión de comité de hoy en el Senado debido a que tras distintas polémicas de esta semana, se esperaba que esa instancia resolviera la discusión en Sala de dos proyectos polémicos: el cuarto retiro del 10% y el que otorga un indulto a quienes permanecen en prisión preventiva por supuestos delitos cometidos en el estallido social.

Sin embargo, ya terminado el encuentro, aún no hay fecha para ambas iniciativas. Lo que sí quedó claro es que por ahora a pesar de lo determinado en la reunión del viernes pasado, se sacó de la tabla el de indulto.

Ante la falta de acuerdo se estableció que serán otros los proyectos que figurarán para discusión en Sala y el próximo martes se volverán a revisar las tablas, pudiéndose hacer ajustes para que estos dos tengan un espacio de discusión, considerando que ambos se encuentran listos para ese trámite tras ser despachados por la comisión de Constitución.

Al terminar la cita, la presidenta del Senado, Ximena Rincón (DC), explicó que “no está descartado” que el cuarto retiro pudiera entrar a la tabla, pero “vamos a respetar el acuerdo unánime” de volver a evaluarlo el martes. Además explicó que formalmente no han llegado a la Sala los informes de la comisión informando su despacho, y falta que se dé cuenta de ello.

“En el caso de indultos tiene que discutirse cómo se van a poder introducir las modificaciones a la discusión en general porque de acuerdo a lo que se informó, y tuve que hacer la consultas después de las consultas de ustedes (la prensa), el proyecto salió en general y en particular sin plazo de indicaciones y muchos colegas han señalado que necesitan introducir modificaciones al mismo”, dijo haciendo alusión a la tensión que se generó el miércoles en donde ella cuestionó que haya terminado el trámite en comisión.

Por otro lado, indicó que respecto al cuarto retiro explicó que “muchos colegas han planteado que si no hay claridad de cuáles van a hacer las modificaciones en la discusión en particular no puede votarse en general” dijo agregando que “entonces, en ambos casos hay que construir los acuerdos para proceder a la votación”.

Consultada sobre si existiría la posibilidad de que el cuarto retiro se vea antes de las elecciones, la líder de la Corporación dijo que “podría” ser así, pero enfatizando en que dependerá de los acuerdos de comités.

/psg