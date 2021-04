En medio de la actual crisis sanitaria, la médium Vanessa Daroch, predijo un terremoto que dejaría de lado la pandemia en Chile.

La tarotista, quien participó en un espacio de YouTube junto a “La Fiera”, sorprendió a todos con su relato.

Todo partió cuando la panelista le preguntó a la mujer sobre la posibilidad de un movimiento telúrico fuerte en territorio nacional.

¿Podría dejar de lado la pandemia?

«¿Va haber algún terremoto?», preguntó la Fiera, generando una honesta respuesta de Vanessa Daroch.

«Toca Santiago. Sí, viene», contestó.

«Hace unos días atrás lo dije. Sigo insistiendo. (Será en la) Costa. Me suena siempre Valparaíso. No lo quiero sacar», dijo, sorprendiendo a la animadora y ex chica reality.

«O sea, ¿podría ser en Valparaíso?», consultó la animadora.

«Valparaíso, cercanías de Valparaíso. Veo olas. Toca Santiago y más o menos una magnitud de 7,5 podría darle», afirmó Vanessa, quien provocó más dudas en Pamela.

«Es harto, ¿puede quedar algún problema en las carreteras?», consultó.

«Sí, de todas maneras. Y (daños) estructurales. De todas maneras. Este sismo, que es terremoto, podría ser que quedara de lado el tema pandemia y el foco fuera necesariamente con la ayuda a la gente…», señaló la médium.

Luego cerró: «Quedaría de lado el tema pandemia o no se le daría tanto enfoque como se le está dando ahora».

/psg