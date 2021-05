Police officers are seen at a vandalized police station following a protest against poverty and police violence in Bogota, Colombia, May 5, 2021. REUTERS/Luisa Gonzalez Police officers are seen at a vandalized police station following a protest against poverty and police violence in Bogota, Colombia, May 5, 2021. REUTERS/Luisa Gonzalez

En la noche del pasado martes 4 de mayo, Bogotá vivió una “trágica y dolorosa” noche, como la calificó la alcaldesa Claudia López. Varios hechos violentos tuvieron lugar en la ciudad, en el marco de las protestas del Paro Nacional contra el actual Gobierno; sin embargo, esa noche 91 ciudadanos terminaron heridos y 25 CAI fue vandalizados, unos de ellos intentó ser incendiado cuando 10 uniformados estaban adentro.

El secretario de Gobierno, Luis Ernesto Gómez, fue el encargado de dar el balance final de lo sucedido y señaló que “tenemos 72 civiles y 19 policías heridos en las protestas”, para un total de 91 heridos en la capital y se afectaron 25 CAI, de los cuales tres fueron incinerados, uno de ellos corresponde al lamentable hecho que se vivió en el CAI de la Aurora en Usme, donde le prendieron fuego con 10 policías adentro, quienes lograron salir; pero cinco de ellos resultaron heridos.

La Policía confirmó que entre los Centros de Atención Inmediata, CAI, que fueron incinerados están los de Paraíso, Juan Rey y Delicias.

Aunque el día de ayer el secretario de gobierno de Bogotá señaló que “en horas de la madrugada cuando cerramos el PMU, no informó la Fiscalía de capturas” por los actos vandálicos que se vivieron la noche anterior; en la mañana de este jueves 6 de mayo, el diario El Tiempo reveló que tuvo acceso a un informe de inteligencia que ya menciona a algunos grupos radicales como presuntos responsables de los ataques a los uniformados.

Según el diario bogotano el informe de inteligencia da cuenta de cuatro grupos radicales que podrían ser los encargados de promover los “actos de terrorismo y vandalismo de manera sincronizada y organizada” en horas de la noche del martes en contra de los 25 Centros de Atención Inmediata de la Policía Metropolitana.

El reporte al que tuvo acceso el medio señala que los grupos, alejados de la protesta social y pacífica, serían: Movimiento Pedro Pascasio Martínez, Movimiento JM19, Movimiento Colectivo Libertad, Autogestión y Resistencia (Clar) y el Movimiento Jaime Bateman Cayón; los cuales estarían financiados por el Eln y las disidencias de las Farc.

Los investigadores de inteligencia habrían logrado establecer que estos grupos radicales establecen sus acciones “a través de: Twitter, WhatsApp, Telegram” y tienen el objetivo de promover la “dinamización de acciones terroristas y vandálicas, con el principal objetivo atacar Fuerza Pública”.

“También debemos empezar a trabajar como lobos solitarios, agarrarlos comiendo, descansando, tanqueando (en referencia a los policías). Atacarlos incluso con armas cortopunzantes y huir, entrada por salida”, uno de los mensajes de WhatsApp de estos grupos que es analizado por las autoridades.

Además, el informe detalla que los integrantes de estos grupos serían, principalmente, jóvenes desempleados entre 17 y 24 años. Y advierten que también están reclutando a ciudadanos venezolanos.

“La información del número de integrantes de estos grupos radicales y nombres de sus jefes hacen parte de la reserva porque esta es una investigación en proceso que se esta coordinando con otras agencias y con la Fiscalía”, reveló una fuente a El Tiempo.

Además, dicha fuente, según señala el diario, dice que las autoridades están seguras de que los actos violentos presentados no solo en Bogotá, sino también en Cali – donde las situaciones violentas han sido más graves -, corresponden a hechos vandálicos organizados por este tipo de grupos que buscan desestabilizar al Estado.

El informe señala que la estrategia de ataque de estos grupos también consiste en “grabar el momento de actuación policial para generar desprestigio, causar lesiones en manifestantes para culpar a la Fuerza Pública, otros encargados de disparar y generar heridos o muertos para culpar a la policía”.

Así mismo, según los mensajes de texto que han recopilado los investigadores, los delincuentes se plantean “ofrecerles tinto, gaseosa o alimentos (a los uniformados) con laxantes, tóxicos o venenos como raticidas. En este último caso se debe calcular la dosis promedio de Ml/Kg”.

Fotografía que muestra una estación de policía afectada durante una jornada de protestas en la noche de este martes, en el sector de Santa librada, en Bogotá (Colombia). EFE/ Carlos Ortega Fotografía que muestra una estación de policía afectada durante una jornada de protestas en la noche de este martes, en el sector de Santa librada, en Bogotá (Colombia). EFE/ Carlos Ortega

Otra de las estrategias sería “reportar nombres como desaparecidos con el fin de generar la acción de derechos humanos y entes de control que limiten la actuación policial”, citó el medio.

La fuente del diario les comentó que las autoridades esperan lograr la individualización y plena identificación de estas personas que no están relacionadas con la razón social de las protestas.