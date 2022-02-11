LAS CAUSAS QUE PRODUCEN EL DESCALABRO INMIGRATORIO EN CHILE
1- LA NUEVA LEY DE MIGRACIÓN, QUE DESPENALIZA LA INMIGRACIÓN ILEGAL Y LA ESTADÍA IRREGULAR DENTRO DE CHILE. ENTRE OTRAS POLÍTICAS QUE ENTREGAN PRIVILEGIOS A LOS ILEGALES POR SOBRE UN CHILENO O UN INMIGRANTE LEGAL.
2- LOS MÚLTIPLES TRATADOS, CONVENIOS Y PACTOS FIRMADOS CON LA ONU Y EL SNU SOBRE MIGRACIÓN QUE EXHORTAN AL ESTADO CHILENO A SEGUIR LAS DIRECTRICES ONUNISTAS INTERNACIONALES.
3- TODAS LAS ORGANIZACIONES, FUNDACIONES, COORDINADORAS Y ENTIDADES PRIVADAS QUE FOMENTAN LA INMIGRACIÓN HACIA CHILE Y LUCRAN CON ELLA, COMO LOS JESUÍTAS, BUFETES DE ABOGADOS, ETC.
4- LOS PATROCINADORES DE LA INMIGRACIÓN MASIVA QUE SON LOS GRANDES EMPRESARIOS, QUE BUSCAN MANO DE OBRA BARATA. FINANCIANDO CAMPAÑAS DE CONCIENTIZACIÓN Y CONTROLANDO LOS MEDIOS HEGEMÓNICOS PARA ENTREGAR UNA MIRADA POSITIVA DE TODO EL PROCESO INMIGRATORIO QUE SUFRE CHILE.
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