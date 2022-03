El expresidente de Renovación Nacional, Mario Desbordes aseguró que el expresidente Sebastián Piñera “quiere volver en cuatro años más” a La Moneda tras finalizar su segundo período al mando del país el pasado viernes 11 de marzo.

El otrora candidato presidencial se refirió a este tema en diálogo con Chilevisión, a propósito del delicado momento por el que atraviesa Chile Vamos, luego del polémico episodio en el que senadores de UDI y Evópoli apoyaran a Álvaro Elizalde en su candidatura a la presidencia al Senado, en desmedro de un representante de RN.

El también ministro de Defensa en la segunda gestión de Piñera se desmarcó de esa posibilidad acusando tener grandes diferencias con el exmandatario.

“El Presidente Piñera quiere volver en cuatro años más, conmigo no cuente, pero él quiere volver en cuatro años más, por lo tanto, este desorden (en Chile Vamos) le permite erigirse como una persona por sobre las peleas chicas de la coalición”.

Desbordes remarcó que “no tengo ninguna duda, lo conozco harto y él insistió harto bien medio en broma medio en serio de que lo van a tener que sacar horizontal de esto y siempre cita a presidentes centroamericanos”.Concluyó que “es parte de su legítima aspiración y ambición, pero yo no la comparto. No lo voy a acompañar en esa porque lo que pasó en este Gobierno nos demuestra que hay que separar aguas. Pensamos y sentimos muy distinto también”.

¿Qué había dicho Piñera sobre el cargo?

Durante entrevistas brindadas antes de dejar la Presidencia, Sebastián Piñera adelantó su retiro de la primera línea de la política una vez que dejara el mando de la Nación, lo que se contrapone con esta afirmación de Mario Desbordes.