Los resultados de la última encuesta Cadem confirman el ascenso en popularidad de la diputada Pamela Jiles y consolidan el buen momento del alcalde Daniel Jadue (PC), quienes se mantiene dentro de los tres primeros lugares en intención de voto. Ambos suenan como las cartas más fuertes entre las opciones que baraja la centro izquierda, sobre todo en la búsqueda de la primaria amplia que, de forma inevitable, parece inclinarse hacia los extremos, es decir hacia el PC y el PH.

La centro izquierda no ha sido capaz de imponerse sobre estas candidaturas más radicales, ni tampoco de detener su avance, así como tampoco lo han hecho los presidenciables del oficialismo. Los cinco candidatos que podrían enfrentarse en la primaria de Chile Vamos – Joaquín Lavín (UDI), Evelyn Matthei (UDI), Mario Desbordes (RN), Ignacio Briones (Evópoli), Sebastián Sichel (Ind.)- han sido tibios en sus críticas y tampoco han actuado como una barrera de contención respecto a sus contrincantes de extrema izquierda.

De acuerdo con los resultados del sondeo, Jiles superaría hoy a todos sus posibles rivales, salvo a Lavín. Jadue, en tanto, perdería ante el alcalde de Las Condes y también ante Evelyn Matthei (UDI), pero se impondría a Sebastián Sichel (Ind.), Mario Desbordes (RN) e Ignacio Briones (Evópoli).

Aún con este escenario, los presidenciables de Chile Vamos no han tomado fuerza en sus declaraciones y posturas frente a sus adversarios mejor posicionados, sino más bien han enfocado sus dardos hacia sus compañeros de sector. Según distintos analistas, entre ellos Roberto Izikson, gerente de Estudios Públicos de Cadem, “el fenómeno de Pamela Jiles no podemos verlo solo como de izquierda… Es un dolor de cabeza para todos, para la izquierda, pero también para la izquierda socialdemócrata e incluso para la derecha”. Esto, debido a que quienes mencionaron a la diputada como su primera opción apuntan como segunda alternativa a los UDI Joaquín Lavín y Evelyn Matthei. Mientras que quienes mencionaron al Alcalde de las Condes como su favorito tienen como segunda alternativa a Matthei y luego a Jiles, derribando el mito de que su electorado es solo de izquierda.

“El escenario va a decantar y vamos a ver a los candidatos tomando posturas más claras, no solamente frente a los temas país, sino también frente a otras candidaturas”, asegura Tomás Duval, experto electoral RN.

Según Tomás Duval, experto electoral RN, la “tibieza” de los candidatos se debe a los tiempos de campaña, debido a que todavía son todos “precandidatos y por lo tanto, cada sector político está compitiendo entre sí”. El analista declara que los presidenciables de Chile Vamos están tratando de tomar “sus nichos y posiciones” dentro de su mismo conglomerado, pero sostiene que luego de las elecciones del 15 y 16 de mayo “el escenario va a decantar y vamos a ver a los candidatos tomando posturas más claras, no solamente frente a los temas país, sino también frente a otras candidaturas”.

Concuerda el cientista político Kenneth Bunker quien menciona que entre los candidatos oficialistas “hay una diferenciación forzada”. “Dado que ninguno marca, pero que saben que el electorado está más al centro de donde están parados ellos, todos están haciendo un esfuerzo por diferenciarse del otro”, asegura.

“Tienen que encontrar una forma donde entre todos puedan asegurar la continuidad, pero si se siguen peleando entre ellos claramente están haciéndole la tarea a Pamela Jiles, a la izquierda y otros que pueden ocuparlo en su contra”, sostiene el director de TresQuintos.

“Es parte de su estrategia no alienar a votantes de centro que les podrían dar el voto. Claramente a ellos no les conviene atrincherarse con posiciones demasiado conservadoras”, dice Kenneth Bunker.

Y es que durante estos meses de campaña no han sido pocos los encontrones entre los cinco candidatos de Chile Vamos. El fair play entre los presidenciables se rompió cuando Matthei arremetió contra un incipiente Sichel y dijo que era “el candidato de aquellos empresarios que no quieren perder privilegios, de los institutos de estudio que no quieren perder influencias y de los políticos que no quieren perder poder”. Una declaración que fue calificada como desatinada y dañina por miembros del sector.

Más tarde fue Mario Desbordes quien se enfrentó con Sebastián Sichel por sus dichos contra la Alcaldesa de Providencia sobre su falta de definición entre ser candidata municipal o presidencial. Luego los enfrentamientos los protagonizaron Ignacio Briones, Desbordes y Joaquín Lavín tras la idea de estos últimos de impulsar el retiro de los fondos del seguro de cesantía, lo que fue calificado por el candidato de Evópoli como una “venta de humo”.

Para el diputado Tomás Fuentes (RN), cercano a la campaña de Sichel, “los presidenciables de Chile Vamos tienen una estrategia totalmente equívoca, obviamente cada uno está jugando su juego”. Asegura: “Si yo fuera Sebastián Sichel, con lo difícil que es ser independiente en nuestro sistema político, participaría más del debate nacional, marcaría más puntos de diferencia con Jiles y Jadue”.

Otra de las razones para evitar criticar a sus pares de oposición es que “no les conviene”, según Bunker. Sostiene que “todos están desanclados desde su punto natural” debido a que “Chile se movió un poco hacia la izquierda” y por ello sus actitudes pasivas no serían solo con respecto a sus contrincantes, sino también en torno a otros temas. “Se están forzando a encontrar posiciones que les permitan poder ganar en una potencial segunda vuelta, entonces se mantienen ambiguos”.

“Es parte de su estrategia no alienar a votantes de centro que les podrían dar el voto. Claramente a ellos no les conviene atrincherarse con posiciones demasiado conservadoras”, asegura el cientista político. “Todos los candidatos de la derecha se corrieron a la izquierda y no saben hasta qué punto se va a seguir corriendo ni dónde están los votantes entonces no se van a arriesgar”, agrega.

La “tibieza” para enfrentar a Pamela Jiles y Daniel Jadue -los candidatos presidenciales mejor posicionados en la izquierda según las encuestas- se puede ver en sus interacciones, declaraciones en medios y tweets desde enero del 2021 hasta la fecha. El menos “tibio” es Desbordes, por mucho si se le compara al resto de los aspirantes a La Moneda. Un poco más lejos en la cantidad y dureza de las críticas a la oposición está Matthei, y todavía más lejos Briones, Sichel y Lavin. Este último prácticamente no ha emitido comentarios sobre sus compañeros a la cabeza de las encuestas (Jiles y Jadue) y, más bien, se ganó la “aprobación” de la diputada del PH. A continuación sus dichos:

Mario Desbordes (RN), relación de altos y bajos

El abanderado de Renovación Nacional es lejos, entre los 5 postulantes de Chile Vamos, quien se ha mostrado más crítico respecto a sus pares Jiles y Jadue y también quien tiene más interacción con ambos aspirantes. Con todo, llama a realizar una primaria amplia del sector como “única manera de ganar la presidencial”, frente a Jadue y Jiles.

Apoyó los dos primeros retiros de fondos previsionales, pero tuvo sus dudas antes de valorar el tercero. A fines de febrero llamó a la diputada Jiles a “no ilusionar a la gente” y le pidió: “Pamela, es el colmo, dile a la gente la verdad”.

Un llamado a @PamJiles a no ilusionar ni engañar a la gente. La mayoría de las personas que sacó el primer y segundo retiro,ya no les queda plata. Si se llegara a aprobar un tercer retiro¿quién le va a responder a esa gente que se va a encontrar con que no le queda ni un peso? — Mario Desbordes Jiménez (@desbordes) February 25, 2021

Un mes después volvió a enfrentarse con la candidata del Partido Humanista por su propuesta del seguro de cesantía con Joaquín Lavín.

#MarioDesbordesMV Que @desbordes deje de dar pésimas ideas junto con @LavinJoaquin y se suba al TercerRetiro de una vez. Los chilenos exigen SU plata. Qué escuche a la ciudadanía o va a terminar con menos dos puntos en las encuestas y en la valoración popular. pic.twitter.com/eiMKW3Hgjw — #PamelaJilesDiputada (@PamJiles) March 24, 2021

Al poco tiempo de la “amenaza” de Jiles, Desbordes anunció su postura a favor del tercer retiro, lo que fue celebrado por la diputada quien dijo: “Te demoraste un buen rato y eres muy necesario en esta tarea. Sabemos que serás pieza clave de su aprobación”. Desde ahí, Desbordes se ha comprometido con el proyecto y lo ha defendido.

Si la razón para oponerse al retiro es que lo capitaliza @PamJiles, entonces cerremos por fuera. Hay personas, pymes que están con la soga al cuello. Qué me importa si alguien lo capitaliza, si le soluciono un problema grave a miles de personas. https://t.co/Q5qYMSRfkn — Mario Desbordes Jiménez (@desbordes) April 6, 2021

A Daniel Jadue lo defendió de las críticas del Ejecutivo sobre la adquisición del medicamento ruso Avifavir, que recomendaba el alcalde PC para tratar el Covid-19. “El Gobierno tiene que ser prescindente, no debería meterse en las elecciones de ningún tipo ni menos en la presidencial. Espero que el Gobierno se limite a lo que corresponde”, dijo, defendiendo que el fármaco fue autorizado por el ISP.

Pero luego fue crítico con respecto a la postura del alcalde sobre la violencia que tuvo como protagonista al monumento de Baquedano. “Deberían pedir la renuncia a la violencia por parte de los delincuentes que atacan la Plaza Italia cada viernes”, sostuvo.

Hago este llamado: @paulanarvaezo y @danieljadue los invito a pedir la renuncia a la violencia. En vez de estar pidiendo la renuncia del CE del Ejército, pidan a los delincuentes que renuncien a la violencia. Hay que cuidar los procesos que vienen por delante. pic.twitter.com/PCkYm01ONc — Mario Desbordes Jiménez (@desbordes) March 8, 2021

Respecto a ambos candidatos, Desbordes ha llamado a no menospreciarlos por su sintonía con la gente. “Daniel Jadue tiene sus méritos. Hemos cometido el tremendo error de mirar en menos y ningunear a Jadue”. Y sobre Jiles declaró: “Ha sintonizado con demandas ciudadanas importantes y también sería un tremendo error si la menospreciamos”.

Evelyn Matthei (UDI) y sus enfrentamientos a Jadue

Pese a que Matthei se ha mantenido tibia frente a temas en que sus pares han manifestado sus posturas, tales como el plebiscito y los retiros de fondos previsionales, como alcaldesa ha aprovechado para lanzarle dardos a su par de Recoleta, Daniel Jadue. Ha declarado en dos ocasiones que está segura que le gana a Jadue, como también que “Daniel Jadue no puede ser presidente” y “me cuesta pensar que tenga los votos para ganar”.

Cuando se dio a conocer la investigación por su presunta corrupción en Recoleta en el caso conocido como “luminarias”, Matthei publicó los costos de las luces en Providencia y llamó a aclarar el gasto.

A propósito de reportaje de @latercera y @thecliniccl sobre el caso #luminarias, comparto la diferencia de costos, para que se formen una opinión. Lamentablemente muchas comunas deberán explicar el alto gasto público en el que incurrieron y que hoy es investigado por la justicia pic.twitter.com/ZTBSFB5rtV — Evelyn Matthei (@evelynmatthei) January 10, 2021

Días después declaró: “Creo que Jadue va a morir con lo que apareció o, por lo menos, se le van a bajar las posibilidades enormemente. Nosotros hicimos una licitación por luminaria más o menos en la misma época que la hizo Jadue y por cada una pagamos $136.000, mientras él pagó $780.000, eso no tiene cómo explicarlo”.

Antes también lo había enfrentado con respecto al fármaco que promovía. “Si usted es creyente y cree en el agua de las Carmelitas, póngaselo. Lo que sí está claro, es que lo que sirve es la vacuna. Así que si cree en gotitas venezolanas, en remedios de Recoleta o en aguas benditas, si usted lo deja tranquilo póngaselo, pero si quiere estar de verdad tranquilo póngase la vacuna”, fueron sus palabras.

Ignacio Briones (Evópoli): “No son liderazgos con los que yo comulgue”

El abanderado de Evópoli no respondió ante la provocación de Jadue el día que Briones salió de la cartera de Hacienda, quien califico a los candidatos de derecha como una “vergüenza nacional”. Ni tampoco se ha enfrentado con los aspirantes de izquierda, pero sí ha señalado abiertamente qué no comparte con ellos.

La displicencia del gobierno y sus ministros con los dramas sociales es tan evidente que ni siquiera son capaces de disimularla. Para ellos nunca es un buen momento para escuchar al pueblo. Estos son los candidatos de derecha! #VerguenzaNacional pic.twitter.com/NGnJuJhl8P — Daniel Jadue (@danieljadue) January 26, 2021

Ya como candidato proclamado dijo: “Estoy acá para no vender la pomada que ha generado la pérdida de credibilidad de la política”. Y consultado por las candidaturas de Jiles y Jadue, señaló que “no son liderazgos con los que yo comulgue, no hemos visto en ellos propuestas de futuro. Son liderazgos centrados en las críticas pero no en las soluciones. La buena política tiene que estar basada en un diagnóstico y con soluciones que sean creíbles”.

En medio de su encontrón con Desbordes, aprovechó de declarar unas palabras a sus contrincantes. “Veo con preocupación esa venta de humo, la solución fácil, levantar piedras para ver dónde hay fondos en lugar de hacerse cargo del problema con una cierta mirada de futuro es algo que está ocurriendo. Mire, esto partió con Pamela Jiles, le siguió Desbordes y era cosa de tiempo que se sumara Lavín y a mí me preocupa eso”, dijo Briones.

Sebastián Sichel (Independiente), diferencias “totales y profundas con sus ideas”

Todavía menos rudo que sus pares, Sichel no se ha mostrado crítico, pero ha marcado sus diferencias. Declaró que no “sataniza” a Jadue por ser comunista, pero dijo: “Tengo diferencias totales y profundas con sus ideas”. Sobre Jiles mencionó que “no me gusta la política de los codazos y ella se ha parado mucho en contra de, haciendo su vida cotidiana en Twitter”.

En entrevista con El Líbero, el candidato independiente duda si no están cayendo en “la peor trampa que podemos caer… gente que está diciendo que adhiere, que aprueba nuestra gestión, pero que al final del día va a votar por Jadue”. En la misma instancia dijo que a falta de alternativas de gobierno, “entre el populismo y más populismo va a ganar siempre Jiles”, asegurando que lo que ha logrado es una especie de “cohecho moderno”.

Joaquín Lavín (UDI): “No prejuzguemos”

El más tibio en la lista de los aspirantes es el alcalde de Las Condes. Casi cero interacciones se encuentran entre él y Jadue o Jiles. Sobre la investigación a su par de Recoleta por el caso luminarias dijo: “Son graves, pero no prejuzguemos. Yo respeto al alcalde Jadue, obviamente tengo diferencias con él, pero no quiero prejuzgar”.

Además, el edil se ganó la “aprobación” de la diputada Jiles, con quien no han tenido enfrentamientos, cuando decidió no ir a la reelección por Las Condes.

Consideró adecuada la decisión política de @LavinJoaquin de no presentarse a la elección por la alcaldía de Las Condes para ir como candidato a la Presidencia. Es legal que los alcaldes sean electos en abril para renunciar si son electos presidentes, pero no me parece legítimo. — #PamelaJilesDiputada (@PamJiles) January 6, 2021

Por Daniela Bas para El Líbero

