Luego de la comentada intervención de la diputada Pamela Jiles (PH) en el Congreso, el esposo de la parlamentaria, Pablo Maltés, conversó con Hola Chile sobre la controversia que se generó a nivel político.

En medio de la entrevista, la periodista Mirna Schindler tomó la palabra y cambió de tema.

«Quisiera preguntarle si a usted le parece correcto que ella no se haya inhibido en sala cuando se estaba discutiendo el proyecto que postergaba la campaña de las elecciones, considerando que usted es candidato a gobernador. Se acusó de conflicto de intereses y también de nepotismo. Yo le pregunto: ¿está actuando incorrectamente la diputada?», consultó Mirna.

«No, Mirna, yo diría que no. Hay nepotismo cuando Piñera, por ejemplo, pone a su hermano de embajador», respondió Maltés, iniciando una tensa charla con la comunicadora

Mirna Schindler: Pero también es favorecer a un familiar.

Pablo Maltés: (Hay nepotismo) Cuando se sirve de un espacio en el poder para beneficiar directamente con un contrato. En el caso mío, la situación es distinta. Yo voy a participar en una elección democrática, abierta, con el voto secreto, en el que la gente va a decidir.

Mirna Schindler: Pero cuando ella llama a votar por usted en el hemiciclo… ¿No le parece que está pasando el límite de lo que corresponde para una diputada?

Pablo Maltés: No, no me parece en absoluto. Y tengo que decir algo que corrige un poco lo que está diciendo usted, Mirna. El que dijo ‘candado chino’ fue el diputado Diego Schalper en un matinal, lo dijo públicamente. Lo que hace ese mismo diputado es acusar de cometer una irregularidad.

Posteriormente, «El Abuelo» se refirió a distintos casos de la política chilena que sí se podrían calificar de «nepotismo».

Mirna Schindler: Pero Pablo, le estoy preguntando por usted, no por el resto. Le estoy preguntando a usted porque no se ve bien, a ojos de la opinión pública, que una diputada use el ejercicio de su labor parlamentaria para promocionar a su marido que, a su vez, es candidato a gobernador. Ahí hay un conflicto de interés.

«Nada oculto»

Pablo Maltés: Me parece que está equivocada y que usted no representa a la opinión pública.

Mirna Schindler: Bueno, pero si yo no estoy hablando de mí, le estoy preguntando.

Pablo Maltés: Yo creo, porque círculo y estoy en contacto con la ciudadanía, y fíjese que nadie me viene a plantear lo que usted me está diciendo, porque todo el mundo entiende que hay una persona que me apoya públicamente. Y eso lo hará en hemiciclo, en la calle…

Finalmente, reiteró en que «no hay conflicto de interés. Esta es una cuestión legal. Es un hecho público, no hay nada oculto».

