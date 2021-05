Hace algunos días, en México, se conoció que la bella Ximena Navarrete, coronada como Miss Universo hace una década, fue víctima de no uno, sino dos intentos de asesinato , desde que ganó el concurso internacional.

El portavoz de la noticia fue el periodista de espectáculos Gabriel Cuevas, que en la última emisión de su programa, “Fórmula Espectacular”, contó que durante el último fin de semana atentado contra la vida de Ximena en la picante ciudad de Tampico, Tamaulipas , de una manera casi bizarra: “agregaron trozos de vidrio en su comida y bebida ” , aseguró.

“Quisieron matar a Ximena Navarrete. El fin de semana me fui a Colima y en este evento estuvieron varias reinas de belleza y empezaron a hablar de cosas que sucedieron pero que nadie se había enterado y me contaron que a Ximena le pasó una experiencia que me quedé con el ojo cuadrado ” , aseguró desde el plató de su programa, uno de los más populares de México. “Cuentan que Ximena fue un evento, en Tampico, Tamaulipas, y en este evento va con su esposo en un evento de belleza y ella pide una pechuga rellena de queso para cenar. Le llevan la pechuga y pensaron que era para ella, se la da al marido y cuando la parte, le transporte molido vidrios, como si los hubieran metido a una licuadora, dentro del relleno de esta pechuga que a simple vista no se veía ” , concurso el conductor.

¿Podría haber sido un error? Se preguntaron en el plató televisivo, la respuesta fue tajante: “No fue un accidente, fue un intento muy fuerte de querer matar a Ximena. Ella lo vio, se asustó y habló con la organización y lo que es llegar hasta las últimas consecuencias de cómo hacen que sucedió eso. Según fue un error de la cocina. Lo raro es que al día siguiente en una bebida le puesto cristales a Ximena “, dijo, ante la mirada aterrorizada de todos.

Es que en el historial de violencia contra las mujeres, las Reinas de Belleza del mundo, y principalmente las latinoamericanas, están entre las más atacadas. ¡Conoce algunas de sus historias!

Venezuela: fábrica de Misses

Fue reina de belleza en Venezuela, su país. Al poco tiempo, Mónica Spear comenzaría una gran carrera como actriz pero mientras viajaba por una ruta peligrosa, su auto pinchó una rueda, cuando ella y su pareja bajaron para repararlo, descubrieron que era una trampa: cinco asesinos acabaron con su vida y la de su esposo, su hija también fue herida, en un crimen que cambió la agenda política de su país.

Se dice que Venezuela es el país con más concursos de belleza del globo, una fábrica de reinas de “exportación”, donde conviven más de 200 academias de modelaje que entrenan a niñas desde los 4 años en maquillaje, glamour, oratoria, foto-pose y expresión corporal. Algo así ocurrió con Mónica había sido coronada Miss Venezuela , y en 2005 votada como la “quinta mujer más bella del universo”.

Pero la trama de esta historia no deja de sorrender, porque al momento del crímen, Mónica y su familia estaban instalados en Miami, donde se proyectaba como conductora de televisión. Solo volvieron a Venezuela, para tener una segunda luna de miel, en su tierra. Serían unos pocos días de descanso, que se transformaron en el final.

De la gloria a vendedora ambulante

Jennifer fue encontrada sin vida, y su hijo de dos años deshidratado.

De la misma cantera salió Jennifer Ramírez Rivera otra Miss Venezuela que fue modelo y empresaria, en su país natal y luego buscó mejorar su vida en el exterior.

La exitosa carrera de la venezolana de 40 años que había sido reina de belleza en su, terminó de manera trágica en agosto del 2018, en el departamento 305 del edificio Spannis, ubicado en el centro de Cúcuta, Colombia, a donde años después de ser coronada se mudó con su bebé recién nacido. Veía que su vida y su economía decaían, sin trabajo en su país, viajó para buscar mejor suerte, pero terminó vendiendo comida en las calles.

Aunque según las autoridades, la mujer que llegó a tener tres locales de ropa en Venezuela, pero se fundió, sufrió femicidio, y su cuerpo apareció con señales de asfixia y maltrato, peor jamás se encontró al culpable. Aquel día de agosto, su bebé de dos años alertó a los vecinos, con un llanto persistente. Gracias a eso, el niño fue encontrado, con vida pero deshidratado y sin comer, junto al cuerpo de su mamá.

Honduras: sueños de princesa

Fue Mess Teen y soñaba con la corona del mundo.

Cuando le entregaron la banda como Miss Honduras, María José Alvarado , era muy joven, solo tenía 19 años, y soñó con que desde entonces su vida de miserias y necesidades la abandonaría. Desde pequeña quiso ser modelo y actriz y aunque estudió en el Centro Politécnico del Norte, de su ciudad natal, Santa Bárbara, a los 17 años se postuló como Miss Teen y ganó, luego llegaría el reinado de su país y apunto de irse a Londres para competir en Miss Mundo, lo peor.

El 13 de noviembre de 2014, María José fue invitada por su hermana Sofía Trinidad a la fiesta de cumpleaños de su novio, Plutarco Ruiz, ligado al narcotráfico. Durante la fiesta, Plutarco vio a Sofía bailando con otro hombre, y sin mediar palabras la asesinó de un tiro en la cabeza. Inmediatamente, atacó y mató a María José y enterró los cadáveres con la ayuda de su amigo Aris Maldonado y de su guardaespaldas. Seis días después, justo cuando la joven debía viajar por el reinado internacional, encontró su cuerpo.

La reina de Sinaloa

Susy era pareja de un integrante del Cartel de Sinaloa, y perdió la vida en un tiroteo.

María Susana Flores Gámez, una reina de belleza de 22 años de Sinaloa, estaba acostumbrada a vivir en el filo del peligro, pero nunca imaginó perder la vida en un tiroteo entre un grupo armado -en el que participaba su novio- y el Ejército.

El 24 de noviembre de 2012, las balas le perforaron el cuello. Le llamaban Susy, la policía la identificó como pareja de Orso Iván Gastélum Ávila “El Cholo Iván”, pieza clave del Cártel del Sinaloa y que años después se haría famoso por ser el hombre que apareció con el torso desnudo en una de las fotografías de la última captura del Chapo Guzmán, el 8 de enero de 2016.

María fue una reina de belleza mexicana que destacó por su participación sobre las pasarelas en su ciudad natal. Su fallecimiento fue mediático porque fue la víctima de un cruce de disparos entre miembros de un cartel criminal de la región, mientras estaba con su pareja. Su familia aún nunca tuvo

Otra victima del sicariato

Esta fue la última imágen de Contreras con vida

La Universidad Autónoma de Sinaloa coronó en 2013 a Karla Contreras como la Reina de la Facultad de Contabilidad y Administración; un título de belleza universitario que se dio mucho a conocer para dar la noticia de su tragedia. Contreras, a sus 18 años y meses después de obtener la corona y el cetro, fue asesinada en un presunto caso de sicariato.