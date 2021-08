Una serie de incidentes en la izquierda marcaron la agenda durante la semana que recién termina. Las cartas presidenciales del sector protagonizaron agresiones y expulsiones de diferentes lugares que visitaron. Por un lado, la precandidata de la Democracia Cristiana y presidenta del Senado, Yasna Provoste, fue increpada en una actividad de campaña el sábado. “Devuelva la plata que se robó”, le gritaron en la Feria Grande de Puente Alto.

Por otro, el ganador de la primaria de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric (CS), fue golpeado el viernes al interior del módulo 12 de Santiago 1 donde lo emplazaron por legislar a favor de la ley anti barricadas.

Sobre estos incidentes conversaron en el Podcast Electoral de El Líbero, el diputado independiente y experto electoral Pepe Auth, y el presidente de la Fundación Leadership Chile y analista político Darío Paya.

Los apoyos en primera vuelta

El fin de semana, a través de su cuenta de Twitter, Auth compartió una carta en la que diputados independientes y diputadas del PPD entregan su apoyo a la candidatura de Yasna Provoste en la consulta ciudadana de Unidad Constituyente a ser llevada a cabo el 21 de agosto.

“Apoyamos a Yasna porque su liderazgo unitario trasciende por mucho las fronteras de su partido, porque ha llegado a ser la segunda autoridad del país sin perder un ápice de su condición de mujer pueblo, porque tiene una experiencia de gestión de gobierno y sus altísimas votaciones”, se lee en el texto.

Ante el respaldo entregado a Provoste, Auth responde lo siguiente: “No sé cuántos pueden haber pensado que yo apoyaría a Boric en lugar de una candidatura de la centroizquierda. Mi campo político, mi espacio de identidad es la centroizquierda. Yo tenía que elegir naturalmente entre aquellos que van a la consulta del 21 de agosto y creo que la que tiene mayores posibilidades de pelear una opción en primera vuelta en Yasna Provoste”.

“Tengo, por supuesto, muchísima más cercanía y amistad personal con Gabriel Boric, pero esto es política y a mi no me identifica su discurso, en torno a demasiadas cuestiones: a la violencia. Lo siento muy prisionero de su componente de ultra izquierda y también lo imagino muy prisionero de la necesidad de apoyo del PC. Por lo tanto Gabriel representa una izquierda radical con la que yo no me identifico para nada. Si él ganara, pasara a segunda vuelta y buscara las alianzas que ha dicho se dispone a buscar yo votaría por Gabriel Boric, como no lo habría hecho seguramente por Jadue; pero puesto a elegir en primera vuelta no tiene mi voto y él lo sabe”, añade Auth.

En tanto, Paya -quien respaldó la opción del exalcalde de Las Condes Joaquín Lavín- asegura: “Hoy yo apoyo la candidatura de Sebastián Sichel”. Admite que “va a haber que dar una batalla muy dura por el centro político” y señala que parte del reto del abanderado independiente es que todavía se le conoce muy poco.

¿Qué sector garantiza gobernabilidad?

Los hechos de violencia en contra de Provoste y Boric podrían poner en duda una posible garantía de paz social a través de un gobierno de izquierda o de centroinzquierda, explican los analistas.

“Tenemos un problema, aquí hay sectores organizados antisistema”, asegura Paya. El exembajador de Chile ante la Organización de Estados Americanos señala que este tipo de situaciones dejan “al desnudo” una debilidad: se “carece de un consenso práctico, no académico ni de papel, sobre de qué manera el Estado puede mantener el orden público”.

Para Auth, instalar la idea de que un próximo gobierno de centroizquierda implicaría un menor índice de conflictividad no necesariamente es cierto. “Tenemos que acostumbrarnos a una sociedad con un nivel de conflictividad social distinto al que tuvimos las décadas anteriores”, asegura.

El legislado coincide en que no hay que ignorar que existen franjas antisistema que seguirán operando, que si bien son franjas “delgadas” tienen mayor impacto en un gobierno de derecha porque tienen más capacidad de expansión, aunque van a existir independientemente de cuál sea el gobierno. “Yo apostaría a que sí habría habido un 18 de octubre con un gobierno de centroizquierda”, aunque reconoce que “probablemente habría tenido otras características”.

Paya subraya que lo ocurrido en los últimos días responde a una secuencia de hechos, entre los cuales hay que incluir la votación del jueves 29 de julio en la Cámara de Diputados. Ese día estaba en tabla la discusión de un proyecto de resolución presentado por la UDI para solicitar al Gobierno medidas y asignación de recursos en beneficio de las pymes dañadas y saqueadas durante el estallido social del 18 de octubre de 2019.

La propuesta se aprobó por 72 votos a favor, 29 en contra y 20 abstenciones y estuvo marcado por el rechazo en bloque de 6 diputados del PC y 7 del FA. Entre quienes se abstuvieron hubo algunos “díscolos” de ambos partidos de Apruebo Dignidad, entre ellos Gabriel Boric.

“Mientras en el Congreso (Boric) no apoya un proyecto de acuerdo de apoyo a las personas que han visto saqueados, destruidos sus fuentes de ingresos, por el contrario va a visitar a los autores de esos destrozos”, recrimina Paya.

Auth: “Los comunistas tienen un diagnóstico completamente equivocado”

El tema, dice Auth, no tiene que ver con quién controla de mejor forma el orden público sino con la legitimidad de quien lo haga. Si lo hace alguien de derecha, por ejemplo, “va a tener una legitimidad social y sobre todo un respaldo político muchísimo menor. Esa es la diferencia”.

En todo caso, el parlamentario sostiene que “los comunistas tienen un diagnóstico completamente equivocado. Los comunistas creen que hay a su izquierda un gran componente electoral que podría ser movilizado para ganar elecciones”.

Auth asegura que este conglomerado está interpretando de forma errónea los resultados de la Convención Constitucional, en que salieron fortalecidas las listas de independientes como la Lista del Pueblo. “Si los electores hubieran sabido el partido del que se trataba la Lista del Pueblo, el discurso del que se trataba, la disposición de trabajo, no habrían superado el 5% de los votos”.

Esa “equivocación” está moviendo al PC y la candidatura de Boric, “si persiste en el error, va a perder la posición privilegiada en la que se encuentra hoy día”, advierte.

