El diputado del Partido Liberal por el distrito 1, de Arica y Parinacota, Vlado Mirosevic, rechazó la idea de legisladores del Partido Socialista de presentar una acusación constitucional en contra del exministro de Relaciones Exteriores, Andrés Allamand.

Tras la renuncia de Allamand este domingo, el diputado PS Jaime Naranjo, afirmó que la idea sigue siendo analizada por su bancada.

“La renuncia del ministro de Relaciones Exteriores, Andrés Allamand, viene a confirmar que no estábamos equivocados, en cuanto al abandono del Ministerio de Relaciones Exteriores frente a la grave crisis migratoria que vive el país. La fiscalización en Contraloría o la posible Acusación Constitucional siguen en curso”, aseguró Naranjo.

En entrevista con radio Universo, el diputado Mirosevic afirmó que “este gobierno termina como lo que el gobierno es, no fue un buen gobierno y en materia de política exteriores en general tuvo una política fracasada”.

El legislador de oposición, integrante de la Comisión de RR.EE. de la Cámara de Diputados, sin embargo, desechó la idea de apoyar una acusación constitucional contra la autoridad saliente, argumentando que “no es bueno abusar de ese recurso y en este caso no aplica”.

“Creemos en un principio que Chile siempre ha cuidado que es que no hacemos política interna con la política exterior. Eso nos ha diferenciado de otros países y espero que así siga siendo”, aseguró el legislador de oposición.

Mirosevic sostuvo que “es bien discutible” si hubo mérito o no en las acusaciones constitucionales presentadas en contra de autoridades de la actual administración.

“Yo por lo menos puedo afirmar que respecto de este caso a mí parece con bastante claridad que no están las causales. No existe esa causal. Por lo tanto, yo descartaría que se vaya a presentar una acusación constitucional. No le veo ni mérito jurídico ni tampoco político”, afirmó.

El diputado dijo tener muchas diferencias con Allamand, pero acotó que “en esto hay que ser serios” y que la política exterior de Chile debe ser una política de Estado.

El legislador dijo que “este escándalo” generado por la renuncia del ministro “se pudo haber evitado”.

Por otra parte, fue crítico por la situación en la zona norte del país y la relación con los países fronterizos.

“Uno extraña las coordinaciones con Perú y Bolivia en materia migratoria, por la crisis que se vive en el norte”, dijo, asegurando que “hemos denunciando hace mucho tiempo que hay un abandono hacia las regiones del norte y una de las expresiones mas nítida y dura es la crisis migratoria que terminó con la paralización total en dos regiones”.

/psg