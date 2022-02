La violencia en la Macrozona Sur, que ha obligado al gobierno del Presidente Sebastián Piñera a mantener el estado de excepción desde el pasado 12 de octubre, podría tener un aumento exponencial si llegan a entrar en funcionamiento tribunales indígenas.

Así lo advirtieron convencionales y especialistas consultados por El Líbero, luego de que la Comisión de Sistemas de Justicia de la Convención aprobara esta semana en particular el “pluralismo jurídico” y el ejercicio de la función jurisdiccional según las “costumbres, tradiciones, protocolos y el derecho propio de los pueblos indígenas”.

De obtener dos tercios de los votos en el pleno, esta propuesta será parte del proyecto de Constitución que será votado en las urnas.

La advertencia que desde la Fundación Centro de Política Indígena Rakizuam, hizo Richard Caifal, director ejecutivo de dicha organización, es contundente: “Hay que hacer un llamado a los convencionales a tener prudencia y no generar expectativas en la ciudadanía, porque por pretender solucionar un conflicto centenario quizás pudiésemos estar generando uno nuevo, que tenga que ver precisamente con impartir justicia”.

“El principio de igualdad ante la ley sería sobrepasado por esta nueva jurisdicción, por lo tanto hay que poner el acento en los equilibrios”, sostiene Caifal, exgobernador de la provincia de Cutín.

Los grupos armados que se podrían beneficiar con estos tribunales

La convencional Ruth Hurtado (Partido Republicano), que fue elegida por el distrito 22, Región de La Araucanía, se refirió a las consecuencias que pudieran generarse específicamente en la Macrozona Sur con la creación de tribunales indígenas.

“Los grupos armados de La Araucanía cometerían delitos, probablemente, bajo la justificación de que son prácticas para recuperar territorios y que da lo mismo la forma en la que los recuperen, porque son parte del patrimonio de los pueblos indígenas. Eso es preocupante porque hoy día en La Araucanía ya hay poca justicia”, advierte.

De acuerdo con un informe presentado a mediados del año pasado por el Observatorio Judicial, en coordinación con la Multigremial de La Araucanía, entre 2018 y 2020 hubo en esa zona 128 causas por delitos contra la integridad de las personas, de las cuales solo había formalizados en 10 casos. De los procesos por homicidio había registro de 69 causas, con formalizados en solo dos y ninguna condena

Hurtado, que estuvo entre los cinco convencionales de la Comisión de Sistemas de Justicia que votaron en contra de esta propuesta, enfatiza que “hay un conflicto político, pero también hay un conflicto criminal y hay un grupo radical que ha utilizado al pueblo y la causa mapuche para justificar los ilícitos que cometen”.

Francisco Alanis Porcella, fundador de la Asociación para la Paz y la Reconciliación de La Araucanía (APRA), también se refiere a los grupos armados en la Macrozona Sur y al provecho que pudieran sacar de la existencia de tribunales indígenas.

“El conflicto en Arauco es de narcotráfico y de delincuencia, no es producto de la causa de los pueblos originarios. El conflicto aquí lo llevan grupos armados como la Coordinadora Arauco-Malleco (CAM) o la Resistencia Mapuche Lavkenche y todos los que operan y que tienen otros intereses, pero que se escudan en las causas de pueblos originarios”, sostuvo.

“Todos estos grupos van aprovechando cualquier espacio normativo o jurídico que tengan para poder hacerse de los territorios. Esa es su forma. La experiencia en Nicaragua y en Colombia fue esa”, agrega el representante de APRA.

Impunidad, justicia por mano propia e incremento de la violencia

El convencional Andrés Cruz (Colectivo Socialista), como exfiscal de Biobío, conoce la situación de la zona. “Podría ocurrir que en una comunidad digan: ‘la recuperación de esos predios es un derecho’. Entonces la persona que usurpa esos predios o se apropia de animales o sustrae determinadas especies, como están en un proceso de recuperación, decida someterse a la justicia que corresponda al derecho indígena. Luego, a quienes les toque aplicarlo, que van ser las propias comunidades con sus propias autoridades, si están abanderizados con esta causa, muy probablemente no la van a juzgar”, señala.

Desde la perspectiva planteada por Cruz, además de la impunidad podría generarse una situación de justicia por mano propia. “Al no haber justicia se corre el riesgo de que eventualmente abramos las puertas de par en par a la autotutela, que las personas que se sientan víctimas comiencen a defenderse ellas mismas”, sostiene.

El convencional advierte además que esa hipotética impunidad podría aumentar la delincuencia. “Si no existe ningún tipo de consecuencia frente a las conductas que puedan ser consideradas reprochables hasta el día de hoy, quienes se haya abstenido de llevarlas a cabo, las desarrollarán al ver que no hay sanción ni persecución de ninguna naturaleza”, explica Cruz.

El polémico artículo

Fueron los convencionales Manuela Royo, Daniel Bravo, Mauricio Daza, Luis Jiménez, Natividad Llanquileo, Rodrigo Logan y Daniel Stingo quienes presentaron la indicación para que se incluyera el polémico artículo 14.

“Plurinacionalidad, pluralismo jurídico e interculturalidad. La función jurisdiccional se define en su estructura, integración y procedimientos conforme a los principios de plurinacionalidad, pluralismo jurídico e interculturalidad. Los órganos y personas que intervienen en el desarrollo de la jurisdicción, deben adoptar una perspectiva intercultural en el tratamiento y resolución de las materias de su competencia, respetando las costumbres, tradiciones, protocolos y el derecho propio de los pueblos indígenas, conforme a los estándares internacionales de derechos humanos”. Ese es el texto que prendió las alarmas, aunque no es el único.

Los convencionales entrevistados también pusieron la lupa sobre otras indicaciones, que ya fueron aprobadas en particular, y que darían un marco jurídico aún más amplio para la implementación de la justicia basada en el derecho indígena.

La figura de la unidad jurisdiccional quedó por fuera de las propuestas que hasta ahora pasarían a ser votadas en el pleno. “Va a haber distintos órganos que van a estar impartiendo justicia de manera diferente. No va a haber un mismo estándar ni una regla general, sino que habrá un grupo que va a tener un sistema de justicia distinto”, sostiene la convencional Hurtado.

El convencional Cruz es enfático sobre los riesgos de echar por tierra la unidad jurisdiccional. “Ya no solo los tribunales de justicia están llamados a ejercer jurisdicción. Me voy a explicar un poco más: así como el Congreso legisla, el Ejecutivo gobierna y los tribunales resuelven conflictos, es decir, ejercen jurisdicción. Este es es el principio matriz de lo que se denomina separación de poderes, pero con lo que quedó aprobado actualmente se señala que quienes ejercen jurisdicción son los tribunales de justicia y ‘los otros órganos que determine la ley’. Se rompe con este balance de control que tiene que existir entre los distintos órganos del Estado”, explica.

Otorgarle la llamada facultad de imperio al sistema de justicia es otro asunto que preocupa a los convencionales. “Si consideramos que el día de mañana las comunidades van a tener facultades jurisdiccionales, conforme a esta norma eventualmente lo que ellos decidan pueden hacerlo ejecutar por medio de la fuerza pública”, advierte Cruz.

Volviendo con Hurtado, la convencional hizo advertencias sobre la aprobación de que “tiene que haber diálogo entre el que imparte justicia y las partes”. “Se ha dicho que una de las formas de lograr la paz en La Araucanía es el diálogo, un diálogo que va acompañado con alguna negociación, ¿esa va a ser la manera en que impartamos paz, de que impartamos justicia?”, plantea.

Lo que aún no está claro y que genera preocupación

Son varios los aspectos que para la eventual puesta en marcha de la jurisdicción indígena aún no están claros y que podrían generar aún más inconvenientes.

El convencional Cruz explica que en ninguna de las propuestas que hasta ahora han sido aprobadas para pasar al pleno se incluye el derecho a opción. “¿Qué pasa con un ciudadano que no es indígena y que incurre en alguna conducta que tiene que ser juzgada dentro del territorio en el que se aplica el derecho indígena, va a ser sometido al derecho indígena o al derecho nacional?”, se pregunta.

Sobre este aspecto el convencional plantea más dudas: “¿Si existiese el derecho a opción, qué garantiza que una persona que haya incurrido en una conducta que tiene que ser juzgada no decida someterse a la justicia indígena con el objetivo justamente de eludir las responsabilidades que le corresponden?”

Tampoco está claro, advierte Cruz, si la jurisdicción indígena se va a aplicar por territorio o por fuero. “¿Si una persona pertenece a una etnia e incurre en una conducta que pueda ser juzgada conforme al derecho consuetudinario indígena, pero el hecho ocurre en Santiago, le vamos a aplicar el derecho indígena o nacional?“, plantea.

Caifal, director ejecutivo de Rakizuam, también expone las dudas que hasta ahora no han sido resueltas. “¿Qué pasaría con una persona que tiene un apellido indígena y otra no indígena? Hay una cuestión que no se está apreciando y es la cantidad de familias que se autoidentifican y aquellas que no se autoidentifican como indígenas, pero que sin embargo poseen un apellido indígena. ¿Qué pasa en los casos en los que el abuelo sea indígena, pero el nieto no? Hay gente que ha ido obteniendo su calidad de indígena, pero que no posee apellido indígena ¿Cuál justicia se va a aplicar para ellos?”, dice.

El director ejecutivo de Rakizuam también plantea preguntas en cuanto a los castigos que se aplicarían según el derecho indígena. “Lo mismo ocurriría en el sistema penal. Muchos han planteado cuáles serían las sanciones específicas y muchas de ellas privilegian sanciones que no tengan que ver con la prisión preventiva o el encarcelamiento”, advierte.

Vacíos en cuanto al derecho indígena que podrían generar mayor impunidad

La falta de un conocimiento estructurado y sistemático del derecho indígena, tomando en cuenta además que son 10 los pueblos originarios que se encuentran en el país, sería otro elemento que dificultaría la implementación adecuada de esta jurisdicción y que, por extensión, podría generar impunidad.

“Hay enormes vacíos en torno a en qué consiste el derecho indígena para cada uno de los pueblos. Hay que hacer un trabajo preliminar de recuperación de este derecho para su posterior aplicabilidad. Me genera duda de si lo que vamos a tener es una mezcla entre derecho nacional y algunos aspectos de lo que alguna vez fue derecho indígena, porque entonces ya no sería derecho indígena propiamente tal, sino uno nuevo y no es ese el sentido del pluralismo jurídico”, advierte Cruz.

Hurtado también se pronunció al respecto: “No tenemos ningún catálogo en Chile que unifique las costumbres de todos los pueblos indígenas. Va a haber un problema grave al impartir justicia”.

Desde la fundación Rakizuam, Caifal plantea además el problema práctico de implementar esta jurisdicción, al no contarse en el país con suficientes profesional formados especialmente para esa labor. “Las universidades no forman abogados con una cosmovisión indígena, con elementos propios de la jurisdicción indígena. No existe la cantidad suficiente de profesionales que pudiesen concretar los cupos de esos tribunales”, sostiene.

Caifal profundiza en que todo lo aprobado hasta ahora por la comisión carecería de legitimidad, porque obtuvo el visto bueno de los convencionales incluso antes de que iniciara la consulta en terreno a los pueblos originarios, proceso que parte el próximo lunes 14 de febrero y que ha sido criticado por lo acotado de los tiempos.

En este sentido, además de lo ya aprobado en particular por la Comisión de Justicia el lunes y el martes de esta semana, el jueves se aprobaron en general 11 iniciativas, algunas relacionadas con los pueblos originarios. Y será este martes 15 de febrero, en el pleno, que se votará el informe emanado de la Comisión.

Por Diana Lozano Perafán para El Líbero

/psg