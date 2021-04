La realidad como simulación u holograma ya no es una teoría absurda, ya que cada vez son más los científicos que defienden su posibilidad. Todos los descubrimientos científicos comienzan como teorías; algunas finalmente probadas, otras no. Todavía queda la pregunta de si nuestro universo existe realmente. Puede que estemos simplemente viviendo en una simulación de realidad virtual de algo; muy difícil de demostrar de una forma u otra pero nos estamos acercando.

La teoría de que la realidad, tal como la experimentamos conscientemente, no es real, se remonta a los indígenas que creían que existíamos en un sueño o ilusión. En nuestra línea de tiempo actual, nos referimos a nuestra experiencia de realidad virtual como una Matrix, cuadrículas, simulación y holograma. Hay quienes intentan demostrar que la simulación existe y otros intentando sacarnos de ella. Son muchos los que nos dicen que el tiempo es una ilusión, por lo tanto también lo es todo lo demás. El universo es un holograma o simulación de la conciencia. La realidad es una ilusión proyectada en tu interior. Es un experimento virtual creado en tiempo lineal para estudiar las emociones. Nuestra simulación se compone de rejillas creadas por una fuente de conciencia traída a la conciencia por energía electromagnética a nivel físico. El holograma se crea y se vincula a través de una red o matrices de cuadrícula. Y esta sorprendente idea la encontramos películas, programas de televisión, libros y juegos, basados ​​en el concepto de realidad como un holograma/simulación. Pero ahora, el reconocido físico de partículas británico Brian Cox ha afirmado que los humanos podrían ser hologramas.

Todos somos hologramas

Brian Cox, físico de partículas británico, investigador de la Real Sociedad de Londres y profesor en la Universidad de Mánchester, apareció el programa de entrevista “This Morning” para promocionar su nueva gira “Horizons: A 2021 Space Odyssey”, que explorará cuestiones profundas como cómo comenzó el universo.

Mientras hablaba el papel de los agujeros negros en la evolución del universo, Cox afirmó que el universo podría no ser como lo percibimos y sugirió que todos podríamos ser hologramas, pero no dio más detalles antes de que la presentadora Ruth Langsford cambiara de tema. Como era de esperar, las palabras de Cox no han pasado desapercibidas, y han provocado todo un revuelo entre los espectadores y los internautas.

El científico explicó que su nueva gira explorará las preguntas más importantes que hace la humanidad, como “¿por qué existe el universo?” y cuál es la “naturaleza fundamental de la realidad”.

“Lo notable es que estamos empezando a obtener algunas respuestas”, dijo Brian. “No tenemos todas las respuestas. Mira los agujeros negros. Piensas, ¿qué tienen que ver con el universo y la naturaleza? Pero solo diré la respuesta y lo que estamos empezando a esperar. Al estudiarlos y responder las preguntas que Stephen Hawking hizo hace más de 50 años, hemos llegado a la conclusión, y lo diré en voz alta y luego me detendré, de que podríamos ser hologramas. Que el universo podría no ser en absoluto como lo percibimos.”

Langsford se mostró realmente sorprendida por lo que estaba diciendo el físico de 53 años y reconoció que estaba haciendo un gran esfuerzo por seguirle.

“Ahora me estás volviendo loca”, dijo la presentadora. “Nunca fui buena en ciencias en la escuela y estoy haciendo un gran esfuerzo por seguirte y mantenerme aquí, pero eso es alucinante” .

A medida que el programa llegaba a su fin, Langsford volvió a sacar el tema de y le dijo al profesor Cox lo siguiente: “Brian, siempre es fascinante hablar contigo, alucinante. Ahora estoy pensando, ¿soy un holograma?” A lo que Brian respondió rápidamente: “Sí, probablemente lo seas”.

El profesor Cox menciona la última teoría de Stephen Hawking que desafió todos los puntos de vista previos sobre el “multiverso” con la idea de que el universo es como un vasto holograma. La famosa teoría final del ya fallecido físico teórico, presentada antes de su muerte el 14 de marzo de 2018, fue publicada en la revista Journal Of High Energy Physics.

Su nueva teoría abarca el extraño concepto de que el universo es como un vasto y complejo holograma, y ​​la realidad es una ilusión en 3D. El mundo aparentemente “sólido” que nos rodea y la dimensión del tiempo se proyectan a partir de la información almacenada en una superficie plana 2D. Su variación de la teoría holográfica supera el problema de combinar la expansión eterna del universo con la teoría general de la relatividad.

Pero aparte de la teoría de Hawking, en 2017 investigadores de la Universidad de Southampton, en colaboración con científicos de Canadá e Italia, dijeron que el universo podría ser un “vasto y complejo holograma” y nuestra percepción de la vida en 3D solo sería una mera ilusión. Los científicos afirmaron que hay tantas evidencias de esta teoría como de las explicaciones tradicionales de estas irregularidades. Un universo holográfico, una idea sugerida en la década de 1990, es donde se encuentra toda la información, que constituye nuestra realidad 3D contenida en sus límites en una superficie 2D. Hasta ahora la controvertida teoría no había sido demostrada, pero los recientes modelos matemáticos sugieren que el sorprendente principio podría ser verdad.

Y todo esto nos lleva a lo siguiente: todo lo que conocemos, incluido nosotros mismos, podría ser un “gran mentira”. Ahora solo nos falta saber quién es el “padre” de tal creación y en que se basa para organizar nuestras vidas.

/psg