Si bien los actores famosos de Hollywood pueden parecer trabajar siempre en lo que aman, por lo general también se ven atrapados en roles difíciles, de alto riesgo, complejos de actuar o incluso que vulneren su pudor o caigan en lo ridículo, por los que necesitan hacer un esfuerzo adicional. Los directores suelen considerar que son maleables, lo que significa que harán lo que se les pida. Si bien la mayoría pensaría dos veces antes de decirle “no” a un director, hay ocasiones en las que es realmente necesario. Estos son algunos ejemplos:

EMMA WATSON

La estrella de “Harry Potter”, durante las grabaciones de la comedia “This Is The End”, tuvo una escena incómoda que rechazó a hacer. Así lo contó su compañero en la película, James Franco, a la revista Interview: “Admito que la escena que estábamos haciendo era bastante loca. No hay desnudez, pero es bastante indignante. Sin embargo, no es como si la escena no estuviera en el guión. Y sobre el reclamo de Watson contó: “Básicamente se acercó a los directores, Seth y Evan, y les dijo: ‘No creo que pueda hacer esto’. Ella, por cierto, no tuvo que hacer nada loco en la escena, pero lo que sucedía a su alrededor era, supongo, demasiado extremo para ella. “Seth estaba como, ‘Bueno, ¿Qué podemos hacer para solucionarlo?’ Y ella dijo: “No hay nada que puedas hacer para solucionarlo. Es simplemente todo”. Y él dijo: ‘Bueno, rodémoslo y te prometo que puedes venir a la sala de edición y, si no te gusta lo que hemos hecho juntos, no lo incluiremos en la película’. Y ella dijo: “No, eso todavía no es bueno. Simplemente no puedo hacer esto. No puedo estar aquí”. Y él dijo: ‘¿Quieres irte?’ Y ella dijo: ‘Sí, tengo que irme’“.

DWAYNE JOHNSON

No es ningún secreto que Dwayne “La Roca” Johnson y Vin Diesel no se llevan bien . Pero resulta que su enemistad es tan mala que se negaron a filmar escenas juntos para ‘Rápidos y Furiosos’ . “Eso es correcto. No estuvimos juntos en ninguna escena”, dijo Johnson en una ocasión a Rolling Stone. “Vin y yo tuvimos algunas discusiones, incluido un importante cara a cara en mi avance. Y me di cuenta de que tenemos una diferencia fundamental en las filosofías sobre cómo enfocamos la realización de películas y la colaboración. Me tomó algo de tiempo, pero estoy agradecido por esa claridad. Ya sea que trabajemos juntos de nuevo o no”.

ISLA FISHER

La ex estrella de “Loca por las compras” no es la primera actriz que se niega a hacer escenas de desnudos. Cuando grababa “Los Cazanovias” dio una gran explicación a los directores de por qué no quería quitarse la ropa: “Tenía un doble de manos para la escena debajo de la mesa. Tenía un doble de senos para el seno en la cara y tenía un doble de trasero”, dijo a Entertainment Weekly . “Mi argumento fue, si ves el pecho de un personaje, ella ya no es graciosa. La ves como alguien sexual más que como alguien gracioso. Perdí esa discusión con los productores. De hecho, ellos querían que ella estuviera desnuda, creo, a través de cinco escenas”.

LEONARDO DICAPRIO

Leonardo DiCaprio es uno de los actores que pocas escenas se niega a hacer. Pasó horas sumergido en aguas heladas en el set de “Titanic” y meses a temperaturas bajo cero cuando filmó “El Renacido”. Sin embargo, cuando se trataba de filmar “Django Sin Cadenas”, DiCaprio tuvo que enfrentarse a otro tipo de obstáculos que no eran climáticos. En esta película, interpreta a un malvado dueño de esclavos. Sin embargo, no podía pensar en tratar a sus compañeros de reparto con tanto racismo. Y se negó por completo a representar algunas escenas. Pero Jamie Foxx y Samuel L. Jackson lo convencieron de hacerlas y le dijeron que ellos estaban bien con el diálogo de la escena.

TARON EGERTON

El actor galés Taron Egerton tuvo que negarse a hacer una escena en la película “Kingsman: The Golden Circle” que realmente era mucho para él. Quien hacía del espía llamado Eggsy tenía que insertar un dispositivo de rastreo en el cuerpo de Clara (Poppy Delevingne). Y tenía que hacerlo durante una escena de sexo. “Le dije a Matthew (el director Matthew Vaughn) “no me siento cómodo haciendo esto’”, dijo Egerton a ScreenRant . “Así que no es mi mano, es la mano del marido de Poppy. Salvó al mundo”. Sobre el porqué el director Vaughn quería grabar esta escena se lo dijo a Uproxx: “Quería ver a un espía con un dilema emocional y moral de tener que hacer algo que realmente no hace o no quiere hacer”.

