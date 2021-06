Tras la serie de rumores y la conferencia de prensa que confirmó que La Roja había roto la burbuja sanitaria tras ingresar a una persona externa a su hotel en Cuiabá, el hombre detrás del caso entregó detalles de su servicio.

Se trata de Luis Fernando Gonçalves, un peluquero brasileño que fue considerado como el responsable de la multa que recibió la selección chilena tras romper los protocolos sanitarios del Covid-19.

A través de una conversación con LUN, el estilista rompió el silencio y entregó detalles de la jornada de trabajo donde interactuó con miembros de La Roja. “Me encantó la experiencia de cortarles el pelo. Estaban muy animados, fue divertido. Yo le suelo cortar a Rafael Gava, jugador de Cuiabá, y él le pasó mi contacto a Eduardo Vargas”, detalló.

“El día que yo fui no hubo fiesta. Se fueron a sus piezas cuando terminé. Me hice PCR ese mismo día antes de ir al hotel. Me salió negativo y pude salir”, aseguró, descartando el rumor de una supuesta fiesta en el plantel.

“Estoy en una situación que no entiendo muy bien. Los jugadores chilenos tuvieron una multa por mi atención el otro día, pero no tengo ninguna culpa”, agregó Luis Gonçalves quien compartió registros con los futbolistas en sus redes y que pide poner un punto final a la lluvia de polémicas.

