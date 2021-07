Tras votar en las primarias de Chile Vamos, la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, criticó que de los seis candidatos -considerando a los de Apruebo Dignidad-, no haya ninguna mujer.

La jefa comunal se negó a indicar por quién votó, sin embargo, destacó que le importa más “que la gente participe, yo no voy a estar diciendo cómo voté, ni por quién voté ni nada. Mi voto es secreto y solamente quiero señalar que la gente participe”.

En esta línea, la militante de la UDI criticó la ausencia de candidatas en estas primarias presidenciales. Según dijo, “eso es algo que de verdad molesta, seis nombres y seis hombres”.

“Es bien difícil explicar que en el año 2021 no haya una sola mujer en las primarias. Igual es bueno que haya primarias en ambos sectores. Llama la atención que en la ex Concertación no haya sido capaz de ir a una primaria, creo que eso es una debilidad y no le hace bien”, agregó Evelyn Matthei.

Anteriormente, Evelyn Matthei mostró intenciones de postularse por la UDI a la primaria oficialista, sin embargo, no logró obtener el apoyo de la directiva de su tienda, por lo que bajó su candidatura antes de tiempo.

Matthei pide a la ciudadanía votar

Durante su conversación con los medios, Evelyn Matthei descartó que Chile Vamos no pase a la segunda vuelta tras las elecciones de noviembre.

De acuerdo a la autoridad, “vamos a ver, hay todavía mucha agua que tiene que pasar”, porque, “lo que más me importa es que la gente sensata, la inmensa mayoría salga a votar“.

“Ahora, en la primera y en la segunda vuelta. Uno de los problemas que tiene el voto voluntario es que participan generalmente los sectores más extremos”, continuó.

Por último, Evelyn Matthei pidió a la ciudadanía votar porque sino, “después no se queje si el país anda de una manera que no le guste. No se quejen si efectivamente no han participado”.

