El lunes, durante la reunión del comité político, el Presidente Sebastián Piñera pidió reactivar y acelerar un tema que hace tiempo da vueltas en La Moneda: las exenciones tributarias. Esto, de acuerdo a fuentes de gobierno, para tener una iniciativa concreta para hacer frente al proyecto de “súper ricos” que, a juicio de Palacio, es inconstitucional.

De cara a la inminente aprobación del tercer retiro del 10% de las AFP que se vota hoy, la determinación del Ejecutivo, reconocen, es evitar “una segunda derrota legislativa” a través del proyecto presentado por la bancada PC el año pasado.

Así, la decisión fue salir jugando y enfrentar este tema sacándole las telarañas al informe que elimina exenciones que el ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda, decidió guardar en el cajón de su escritorio cuando asumió en enero.

Si bien en La Moneda consideran que es difícil que se logre el quórum necesario para aprobar la iniciativa de la oposición y creen que se rechazará, reconocen que prefieren estar preparados. Esto, porque, además, existe un debate en el Congreso respecto al quórum: si es disposición transitoria requiere 3/5, sin embargo, algunos reclaman que impactará en normas permanentes por lo que se requerirían 2/3.

Como sea, el tema lo abordó el gobierno con representantes parlamentarios de Chile Vamos este lunes, instancia en la que, según presentes, el jefe de bancada de Evópoli, Luciano Cruz-Coke, y su par de la UDI Juan Antonio Coloma pidieron avanzar en esta línea y plantearon algunas ideas concretas, como apuntar hacia la franquicia a las ganancias de capital por compraventa de acciones.

En paralelo, el Ejecutivo ha elaborado minutas para argumentar por qué, a su juicio, la propuesta de la izquierda es negativa para el país. Una de ellas se titula como “impuesto al patrimonio: no hay países que con este mecanismo recaude lo que promete el proyecto”.

Después del comité político el punto fue abordado en la reunión habitual de los lunes con el Ministerio de Hacienda, cuya cartera debería liderar este proyecto.

Cerda les comentó a sus invitados que en el Senado están avanzando en ese tema, que ya se han reunido con la Comisión de Hacienda, pero los parlamentarios le hicieron ver que los conflictos no están en el Senado, sino que en la Cámara; que no bastan los “buenos oficios”, sino que se requiere una alternativa concreta para enfrentar la iniciativa de los comunistas para gravar los altos patrimonios. Recordaron que el mismo SII señaló que no recaudaría lo que se ha anunciado y reprocharon que el gobierno se ha mantenido muy pasivo. Por lo mismo, solicitaron que liderara una propuesta pronto.

En el marco de la discusión sobre el proyecto de los súper ricos, los candidatos presidenciales de la oposición Paula Narváez y Ximena Rincón lanzaron sus dardos contra La Moneda haciendo el contraste entre las ayudas que se entregan y los ingresos de los altos patrimonios. Justo cuando el ranking de Forbes situó al Presidente Sebastián Piñera como uno de los multimillonarios chilenos que aumentaron su fortuna durante la pandemia.

La peregrinación de CHV

Si bien los lineamientos generales de lo que contendrá esta arremetida gubernamental no están totalmente cerrados, los parlamentarios oficialistas creen que debe centrarse en eliminar la franquicia que goza el mercado de capitales, en cuanto quienes obtienen una ganancia por la compraventa de acciones no pagan ningún impuesto.

De hecho, parlamentarios de RN y la UDI ya están realizando acciones para lograrlo. Los diputados RN Sebastián Torrealba y Karin Luck, junto al senador Rodrigo Galilea, se reunieron hoy con el ministro Rodrigo Cerda, y durante el fin de semana los dos primeros junto al UDI Jorge Alessandri le presentaron la propuesta al candidato gremialista, Joaquín Lavín.

“El PC ha planteado este impuesto al alto patrimonio para generar una división entre ricos y pobres, y sin recaudar lo que promete. Le planteamos al ministro que necesitamos hacer políticas públicas en serio”, indica Torrealba, quien luego afirma en un comunicado que la iniciativa fue bien recibida por Cerda, quien les aseguró que analizará el mecanismo en los próximos días.

Cabe recordar que una comisión especial, conformada a petición de Hacienda en 2020 por economistas de todas las sensibilidades políticas, detectó una decena de exenciones y sugirió eliminar varias de ellas que benefician a los sectores construcción, inmobiliario y transportes. En lo que se dividieron fue precisamente en la oportunidad de cobrar un impuesto a las ganancias de capital por los efectos que podría tener en el mercado de capitales.

“¿Por qué una persona que compró tiene una fuente de soda y la vende debe pagar un impuesto por el mayor valor, y una persona que hace lo mismo con acciones no debe pagar nada. Esta exención es fácil de explicar comunicacionalmente, implica una ley pareja, pero el gobierno está muy lento y esta es una medida política para detener el mal impuesto al patrimonio”, sostiene Alessandri.

“El gobierno debe cumplir un rol activo político con la coalición oficialista y enfrentar un proyecto que tiene un nombre rimbombante, pero que no genera la recaudación necesaria, con algo que sí contribuya”, afirma el diputado Alejandro Santana (RN)

Los parlamentarios creen que cualquier iniciativa debe tener ese foco y no mirar por los otros temas que consigna el informe de exenciones que son más complicadas, porque abre más flancos en el sector privado. “Aunque creo que en las exenciones hay un compromiso, porque incluso se solicitó un informe a un organismo internacional, es un tema que requiere tiempo, porque nivelar los impuestos al diésel o terminar con la renta presunta no será fácil, requerirá conversaciones con los gremios del transporte. El terminar con las ganancias de capital es más fácil de tratar”, admite el senador José García (RN).

Oposición celebra

Mientras que en la oposición valoraron la arremetida del gobierno en este sentido, descartaron que pudiera afectar la tramitación del proyecto de impuesto a los altos patrimonios.

“Desde hace años venimos planteando que muchas exenciones no se justificaban y solo favorecían a los sectores de mayores ingresos. Ahora el gobierno asume las propuestas de eliminar o reformular las exenciones, lo valoramos y lo consideramos un logro”, acota el senador Carlos Montes (PS), uno de los principales impulsores de eliminar las franquicias tributarias.

Ahora, si ello puede afectar a la otra iniciativa, manifiesta: “Tenemos que esperar el proyecto, que es parte de nuestra estrategia para que los más ricos paguen más impuestos”.

Asimismo, uno de los impulsores de gravar los patrimonios, el presidente de la Comisión de Hacienda, diputado Daniel Núñez (PC), comenta: “Nosotros apoyaremos entusiastas cualquier iniciativa que implique que sectores de altos ingresos paguen más impuestos. Terminar con la exención a la capital de capital contará con nuestro voto a favor. Pero esa medida es un complemento al impuesto a los súper ricos, que recauda más y contribuye a combatir la desigualdad”.

Asimismo sostuvo que a lo mejor le ganen la apuesta al gobierno es este sentido: “Estamos redactando como oposición una indicación al proyecto a los súper ricos, que también elimina exenciones (Artículo 7 LIR) durante 2021 y 2022”.

/psg