“Yo tengo la impresión que en el diálogo que se está desarrollando en la Convención Constitucional falta mayor voluntad, falta comprender ese aspecto transcendental de proyección, porque si terminamos con una Constitución que nos sigue dividiendo, no vamos a haber resulto el gran desafío que tenemos: encontrar una Constitución que sea el gran marco de unidad, estabilidad y proyección”.

Con estas palabras, el Presidente Sebastián Piñera se refirió a las últimas normas que han sido aprobadas en general por la Convención Constitucional. En esa línea, el Mandatario pidió a los integrantes del pleno tener mayor “voluntad” a la hora de redactar la nueva Carta Magna y reprochó que “una Constitución no es un programa de Gobierno”.

“Es importante entender que una Constitución no es un programa de Gobierno. Los gobiernos ganan como ganó el Presidente electo, Gabirel Boric y tiene su programa. Una Constitución no es una ley, una Constitución es el marco de unidad de proyección que se da en los países para muchas décadas y por eso es fundamental que una Constitución no sea de uno o de otros, que ese ha sido el problema durante los últimos 40 años”, sostuvo el jefe de Estado.

En ese contexto, Sebastián Piñera advirtió que, ante la discusión de las normas que podrían integrar el proyecto de la nueva Carta Fundamental, es importante que “la Constitución refleje los valores que viven en el alma del pueblo chileno, como la libertad, la familia, el derecho de los padres a educar a los hijos, la libertad religiosa por mencionar algunas”.

Además, “que también refleje lo mejor de nuestras instituciones y que también refleje naturalmente los desafíos y proyecte al país hacia el futuro”. Por ello, solicitó que en la nueva Constitución es relevante “poder procesar nuestras legítimas diferencias, ese es el espíritu que yo le pido a nuestros constituyentes”.

“Hacer la Constitución no para hacer un programa de gobierno, para eso ya tenemos un Gobierno electo y vendrán nuevos gobiernos en el futuro, hacer una Constitución no para que cada uno ponga lo que quiere, sino que para todos los chilenos y para muchas décadas, y para eso se requiere unidad”, concluyó el Mandatario.

