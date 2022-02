“En medio de la euforia refundacional que quiere partir de cero, es usual que la voz de los amarillos intente ser acallada, y parezca mucho más atractiva la radicalidad y el maximalismo que la prudencia y el realismo (…) nosotros los amarillos sentimos la pasión por lo posible que consiste en hacer las cosas bien hechas, conseguir los cambios necesarios sin destruir lo bueno, apostar por un futuro mejor sin pensar que se parte de cero”.

Ese es uno de los párrafos del primer manifiesto del nuevo grupo transversal denominado “Amarillos por Chile”, formando por 75 figuras, entre las que destacan personalidades de la exConcertación, del Parlamento y académicos (puedes revisar el listado más abajo).

En concreto, se trata de un texto de dos páginas en el que -encabezados por Cristián Warnken-, señalan que “la historia -sobre todo en Latinoamérica- ha demostrado que ir detrás de lo imposible y refundarlo todo, en vez de solucionar las desigualdades y los abusos, solo ha traído más sufrimiento y más pobreza para las grandes mayorías”.

En esa línea, aseguran que “hoy enfrentamos el peligro de lo que alguien ha llamado “estallido institucional”, cuando se vislumbra la posibilidad de que la Convención Constitucional, en vez de ofrecerle al país una Constitución que nos incluya a todos y ayude a construir un pacto social, nos lleve a un callejón sin salida que empuje a muchos de los que votaron “apruebo” y quieren que el proceso constitucional resulte, a quedar sin otra opción posible que la de oponer un “No” a una Constitución que no nos represente a todos”.

Respecto al órgano redactor de la propuesta de nueva Carta Fundamental, indican que muchas propuestas que provienen de las comisiones y algunas que han alcanzado el quórum de los dos tercios para su aprobación en el pleno, “están encendiendo la señal de alerta entre quienes no queremos la deconstrucción de Chile, ni su desmembramiento, ni su refundación desde cero”.

“El espíritu que debe primar en la Convención debe ser el del diálogo, la conversación, el escuchar de verdad al que piensa distinto”, plantean y agregan que “el intento de algunas facciones radicalizadas de la Convención de ignorar, e incluso borrar, a un sector político significativo del país (la centroderecha), tal como intentaran hacerlo en la Constitución del 80 los maximalistas de entonces (de signo inverso a los de hoy), es un error político garrafal”.

“Proponer un texto constitucional excluyente y que no naciera del genuino diálogo y la escucha también de la minoría sería una victoria pírrica que no le aseguraría una larga vida a dicha Constitución y solo ayudaría a polarizar aún más al país” y, a su juicio, “sería repetir el mismo error que cometió ayer una parte de la derecha”.

En el manifiesto, solicitan a la izquierda “asumir su responsabilidad democrática en abrirse a una genuina y respetuosa escucha”, mientras que a la derecha le piden “no abandonar el proceso Constituyente de manera precipitada”, “ambos sectores se deben a los electores”.

Afirman que “los amarillos” siempre han existido, y creen ser una “mayoría silenciosa” en el país. En ese sentido, sostienen que “este país es -en el fondo- más amarillo de lo que parece. Quiere reformas, no revolución, no una Constitución inarmónica o sesgada, sino una nueva Constitución equilibrada, que recoja lo mejor de nuestra propia tradición institucional (y no la copia de experimentos fallidos de otros países de América Latina)”.

Con todo, expresan que apoyarán el trabajo de la Convención Constitucional siempre y cuando este avance “en la dirección democrática señalada, pero ejerceremos el legítimo y necesario derecho a la crítica si la Convención se extravía y nos lleva a un callejón sin salida. No hacerlo sería una irresponsabilidad”.

Dentro de los 79 integrantes se encuentran los exministros de Hacienda Andrés Velasco y Rodrigo Valdés, el exministro de Economía y expresidente del Banco Central José de Gregorio. Dentro del mismo grupo de exministros Jorge Burgos, Ignacio Walker y Mariana Aylwin.

Se suma la actual senadora Carolina Goic (DC) y los exparlamentarios Soledad Alvear, Fulvio Rossi, Eugenio Tuma y Hernán Vodanovic.

Inicio de votaciones en el pleno

El anuncio de este nuevo grupo transversal se da, en la misma semana, que el pleno de la Convención Constitucional comenzó con las votaciones de las primeras propuestas de normas que podrían quedar escritas en el proyecto de nueva Carta Fundamental.

El martes se abrió esta etapa con la votación en general del primer informe originado en la Comisión de Sistemas de Justicia. En esa oportunidad 14 de los 16 artículos presentados alcanzaron el quórum de los 2/3 y, de hecho, este jueves se vivió la primera votación en particular que abordó dichas normas.

De las iniciativas que se sometieron a votación, cinco fueron aprobadas de forma íntegra y pasaron al borrador de nueva Constitución. Parte del articulado de otras cinco normas deben volver a la comisión de para ser revisados y, los cuatro restantes, fueron regresados en su totalidad a su comisión de origen.

En tanto, el miércoles fue el turno del primer informe emanado de la Comisión de Forma de Estado, donde 28 de los 36 artículos presentados lograron el quórum, y que será sujeto de votación particular este viernes en una nueva sesión plenaria programada para las 9.30 horas.

Revisa quiénes son los integrantes de “Amarillos por Chile”:

Cristián Warnken Lihn, Ada Torres Becerra, Alberto Chacón Oyanedel, Alejandro Ferreiro Yazigi, Alejandro Foxley Rioseco, Alejandro Witker Velásquez, Álvaro Briones Ramírez, Álvaro Clarke de la Cerda, Ana Luz Durán Sáez, Andrés Jouannet Valderrama, Andrés Montecinos Almarza, Andrés Morales Gaete, Andrés Velasco Brañes, Armando Sanhueza Silva, Bernarda Soto Sepúlveda, Carolina Goic Borojevic, Carlos Franz Thorud, Claudio Elórtegui Raffo, Darío Contador Valenzuela, Eleodoro Olivares Oneto, Emilio Oñate Vera, Enrique Krauss Rusque, Eugenio Tuma Zedan, Felipe Sandoval Precht, Fernando Bustamante Huerta, Francisco Peragallo Carrasco, Franklin Barrientos Ramírez, Fulvio Rossi Ciocca, Fredy Cancino Berríos, Germán Guerrero Pavez, Gutenberg Martínez Ocamica, Hernán Vodanovic Schnake, Ignacio Walker Prieto, Iris Boeninger von Kreschmann, Isidro Solís Palma, Iván Jaksic Andrade, Iván Poduje Capdeville, Iván Ramírez Araya, Iván Witker Barra, Jaime Campos Quiroga, Joaquín Tuma Zedan, Jorge Burgos Varela, Jorge Vives Dibarrat, José De Gregorio Rebeco, José Ignacio Martínez Estay, José Joaquín Brunner Ried, José Luis del Río Goudie, José Pablo Arellano, José Rodríguez Elizondo, Juan Alberto Rabah Cahbar, Luis Otero Durán, Luis Riveros Cornejo, Manuel Matta Aylwin, María de los Ángeles Fernández Ramil, Mariana Aylwin Oyarzún, Mario Cabezas, Thomas Mario Waissbluth Subelman, Mauricio Electorat Muller, Oscar Guillermo Garretón Purcell, Pablo Morales Ahumada, Paola Assael, Paola Marín Martínez, Patricio Walker Prieto, Pedro García Aspillaga, Pilar Peña D’Ardaillon, Ramón Montes Parraguez, Raimundo Burgos Salas, René Cortázar Sanz, Ricardo Escobar Calderón, Ricardo González Middleton, Rodrigo Valdés Pulido, Sebastián Pavlovic Jeldres, Sergio Morales Morales, Sergio Solís Mateluna, Soledad Alvear Valenzuela, Susan Sesnich Espinoza, Tomás Aylwin Arregui, Vivianne Blanlot Soza, Zarko Luksic Sandoval.

/psg