Algunos científicos la han calificado como una “desagradable” descendiente de Ómicron, resistente a los tratamientos y de muy rápida propagación. Su reputación ha generado que en redes sociales haya sido bautizada como “el perro del infierno”, en referencia al can cerbero (o cancerbero), la mascota de Hades, dios de la mitología griega que cuida las puertas del inframundo.

Se trata de la nueva variante de Covid, bautizada BQ.1 y su hermana gemela, BQ.1.1, que ya representan el 50% de los casos en Europa y se proyecta que sean las principales variantes en este continente a fin de mes.

De acuerdo a la Organización Mundial de Salud (OMS), las dos cepas ya circulan en al menos 65 países, incluido Chile.

Ryan Gregory es académico en Biología Evolutiva en el Instituto de Biodiversidad de Ontario en Canadá, y fue a través de su cuenta de Twitter que aclaró que “el perro del infierno” es un nombre informal, y no centífico, pero que puede servir para denominarla. “Estos son nombres informales, pero han sido recogidos en bastantes noticias. Úselos si son útiles”, escribió.

Well, @WHO is sticking with Omicron for everything in circulation and continuing to refer to the Pango lineages for XBB* and BQ.1.*https://t.co/6dq6Boimip

