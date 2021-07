El ministro de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres), Juan José Ossa, se refirió a la solicitud que hizo el constituyente del Partido Comunista, Marcos Barraza, de poner en tabla -en la sesión de este jueves- la ratificación de Catalina Parot como Secretaria Ejecutiva de la Convención Constitucional.

En conversación con Tele13 Radio, Ossa dijo que la Convención tiene un mandato claro que es “redactar y aprobar una propuesta de Nueva Constitución sujeta a un plebiscito con voto obligatorio para los chilenos para ver si la aprueban o no”.

En este sentido, sostuvo que “no tiene nada que ver inmiscuirse en las potestades de otros poderes del Estado”.

Asimismo, manifestó que el aceptar o no el nombramiento de Parot “no es un tema que les compete, desde luego es impropio, no es necesario y da muestra que estamos empezando a hacer política con esto”.

Finalmente, hizo un llamado a los constituyentes para se pongan a trabajar y “hagan propuestas en vez de realizar esta pugna (…) lo que toca ahora es trabajar”.

Suspensión de reunión

El ministro de la Segpress, confirmó en Tele13 Radio que para este jueves tenían agendada una reunión con la mesa directiva de la Convención, para resolver una serie de temas que están pendientes.

Sin embargo, aclaró que la cita fue suspendida sin razón aparente por parte de la Convención.

“Teníamos una [reunión] ahora a las 9:00 horas con la mesa [directiva] y aparentemente no se va a hacer porque algo surgió con el Vicepresidente o la Presidenta. No lo sé, pero se suspendió y la verdad no sé por qué”, comentó Ossa.

De todas formas dejó abierta la invitación para reunirse en otro momento. “Vuelvo a invitar a hacer una buena Constitución, si se quiere conversar sobre el presupuesto o si nos quieren pedir cualquiera tipo de cosa, por supuesto, tengamos reuniones”, cerró.

/psg