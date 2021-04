El Ministerio de Minería y Energía reportó esta mañana que un total de 100 proyectos mineros habían conseguido aprobar su tramitación medioambiental al primer trimestre de este año.

Las iniciativas totalizan una inversión de US$ 25.681 millones y contemplan la generación de más de 83 mil empleos: 57.282 en la etapa de construcción y 23.619 en la fase de operación, dijo la autoridad.

La cartera dirigida por Juan Carlos Jobet precisó en un comunicado que los proyectos en esta condición tienen mayor certeza de materializarse en el mediano plazo, ya que al tener aprobada la tramitación ambiental, las empresas pueden comenzar los trámites sectoriales para concretar su construcción.

“Esto es una señal de que, pese a las dificultades propias de la pandemia, las compañías mineras están apostando por sacar adelante sus proyectos, lo que reafirma el rol clave que está cumpliendo la minería en la reactivación económica no solo por su peso específico, sino por todo el encadenamiento productivo que genera y el efecto multiplicador en los empleos”, afirmó el biministro de Energía y Minería, Juan Carlos Jobet.

Regiones con más proyectos

La región que registra un mayor número de iniciativas en esta etapa de tramitación es Atacama, que cuenta con 38 proyectos aprobados y una inversión de US$ 4.386 millones. Uno de ellos, proyecto Prospecciones Geológicas Geológicas Cortadera de la Sociedad Minera La FronteraSpA, por US$ 18,4 millones, recibió la aprobación ambiental en marzo.

A esta región le sigue Antofagasta, con 34 iniciativas, pero que en conjunto totalizan US$ 16.860 millones de inversión. Aquí también hubo un proyecto que obtuvo su aprobación en marzo: la actualización de la División Radomiro Tomic, de Codelco, por US$ 882 millones.

Más atrás está Coquimbo, con nueve proyectos por US$ 3.311 millones; Valparaíso, con seis y US$ 361 millones de inversión, y Tarapacá, con cuatro iniciativas y una inversión total de US$ 548 millones.

La Región Metropolitana tiene dos proyectos con aprobación ambiental que contemplan una inversión de US$ 102 millones; en O’Higgins hay 1 por US$ 74 millones, y Aysén y Magallanes tienen 4 y 1 por US$ 10 millones y US$ 5 millones, respectivamente. Además, hay un proyecto interregional que suma US$ 25 millones de inversión.

En construcción

Por otro lado, el reporte consigna que actualmente hay 24 proyectos ya en fase de construcción —por US$ 25.532 millones— que contribuyen con 30.696 empleos en la etapa de obras y que una vez que estén operando generarán una dotación de 117.138 puestos de trabajo.

La información es obtenida directamente de los titulares de los proyectos, del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), de la Oficina de Gestión de Proyectos Sustentables (GPS) del Ministerio de Minería, de la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) y de Cochilco.

