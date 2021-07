El doctor Sebastián Ugarte, jefe de la Unidad de Pacientes Críticos de la Clínica Indisa, analizó los cambios al plan Paso a Paso anunciados ayer por el gobierno.

Este viernes, en charla con Meganoticias Conecta, el galeno valoró los incentivos que proporciona el uso del pase de movilidad y el retorno paulatino a las clases presenciales. “Puede ser positivo, por una parte, que dé señales para que la gente que no se ha vacunado, se vacune en la medida que eso le va a permitir realizar más actividades».

«Reforzar la actividad educativa también es positiva”, agregó.

Las inquietudes

Pero de inmediato, el doctor señaló en la mesa cuáles eran los puntos que le generaban inquietud en este nuevo Paso a Paso.“La parte que a los profesionales de la salud nos genera un poco más de inquietud es si estamos lo suficientemente consolidados para dar este paso. Quizá hubiera sido necesario esperar algunas semanas”.

Otro tanto tiene que ver con el uso del Pase de Movilidad, para acceder a las mayores libertades. Para ello, según Ugarte, se debe reforzar la fiscalización. «Cómo vamos a saber si las personas que están adentro de un restaurante, si efectivamente todos tiene su Pase de Movilidad. Ese es un punto delicado que es importante ver”.

También planteó sus dudas frente al regreso a clases presenciales. “El tercer elemento que genera un poco de inquietud es el tema de tener clases presenciales, incluso en cuarentena. Eso muchos profesionales de la salud lo vemos con un poco de inquietud”, señaló.

Por ello, señaló que a su juicio todavía no era el momento para introducir cambios. “Hubiera preferido unas dos semanas más, pero reconozco que yo tengo un sesgo. Lo que pasa es que yo trabajo atendiendo enfermos con Covid y que están graves, entonces reconozco que hay otros puntos de vista, están los pequeños empresarios que tienen sus locales, están las familias que tienen a los hijos en la casa y que quieren mandarlos a clases».

De todas formas, señaló que no había nada para dramatizar. “Chile lo que está haciendo es dar algunas libertades que favorecen la vacunación, lo que no hay que tomar dramáticamente. Si esto se asocia con una buena vigilancia de fronteras, puede permitir que volvamos un poco a la actividad, con prudencia, y a la vez que la variante delta no circule tan rápidamente en nuestro territorio».

/psg