El vicepresidente de Evópoli y diputado por el distrito 11, Francisco Undurraga, aseguró que lo más probable es que esta tarde los consejos regionales de la colectividad decidan apoyar electoralmente la opción presidencial de José Antonio Kast, pero sin llegar a formar parte de su eventual gobierno.

En entrevista con Tele13 Radio, el parlamentario dijo que “la construcción del proyecto de Kast gira en términos de la seguridad y el de Evópoli gira más en torno a la inclusión. Evidentemente siempre van a haber puntos en común, como también en política pública los podemos tener con el PS o la DC”.

Asimismo, recordó que “Kast no es miembro y escogió no ser miembro de nuestra propia coalición y tampoco ser parte de nuestro gobierno. Él fue militante de la UDI, renunció y escogió hacer su camino propio”, junto con recalcar que con su programa no podría ser parte de la misma coalición con Evópoli.

“No, son visiones de cómo desarrollar Chile que se topan, en algunos puntos indudablemente que tenemos coincidencia, sobre todo en los temas económicos, pero nosotros creemos en un mundo más inclusivo, con respeto a la mujer más importante, con irrestricto respeto a los DD.HH. y con integración multilateral”, subrayó.

En ese contexto, consultado sobre si ve a Evópoli como parte de un gobierno de Kast, Undurraga respondió que “honestamente creo que no, pero sí me veo impulsando la derrota electoral de Gabriel Boric, que es un proyecto que no tiene absolutamente nada que ver y el PC con el proyecto ni de Evopoli ni de la centroderecha liberal”.

Sobre si eso quiere decir que no votará en blanco, indicó que “no, creo que es importante pronunciarse. Pero eso lo conversaremos en la tarde con los consejeros regionales, que soberanamente fijarán la posición del partido (…) Estamos más distantes de Boric, ahí estamos a leguas de distancia”.

En cuanto a si cree que Kast debe hacer cambios en su programa, sostuvo que “el programa de Kast fue hecho aparentemente para 15 puntos. El ideal es que tendrá que hacer una oferta, si es que quiere crecer y efectivamente gobernar, más concreta y profunda. Tenemos que hablar de previsión, de salud, infancia”.

“Él tendrá que determinar con su equipo técnico cuál es la oferta programática para Chile en los próximos 4 años”, dijo, junto con advertir que su postura en temas como el matrimonio igualitario y aborto, que serán votados hoy en la Cámara, “no va a cambiar porque un candidato tiene mayor adhesión”.

A su juicio, “una cosa es actuar en favor de la democracia, con marcadas diferencias con el FA y el PC, y otra muy distinta es adherir al programa completo de Kast. Nosotros tenemos nuestro ideario y no va a cambiar. Somos un partido liberal y no nos vamos a volver conservadores porque Kast tiene posibilidades de ser Presidente”.

/psg