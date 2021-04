Respecto al incidente con el canal La Red y la estúpida parodia de su programa “Políticamente Incorrecto”, sobre el Ejército, me quedo esta vez con el lado positivo de las cosas.

Fue bueno que reaccionáramos; quienes nos denostan no conocen lo que es el “ethos” militar entendido como un “conjunto de rasgos y modos de comportamiento que conforman el carácter o la identidad de una persona o una comunidad” (RAE), no se dan cuenta que la profesión militar, para nosotros no es un “pega”, es una forma de vida.

Uno de las consecuencias de las fuertes reacciones en este tema y los cientos de reclamos ante el CNTV, de distintos grupos de ex uniformados de todas las ramas, fue evidenciar la cohesión de las FFAA en activo, y causar inquietud en el ambiente político.

La Red y el constante hostigamiento periodístico en este caso al Ejército, disparando una vez más a la bandada, y no diferenciando quienes individualmente han cometido delito, de la gran mayoría de la institución, han logrado con su estupidez, cohesionar a los ex uniformados y también a las FF.AA. activas.

Al canal picante no lo vamos a cambiar, menos a los “actores”…, su militancia es clara.

Para mí, en este momento lo importante es lo que se logró con los retirados y los activos.

Creo que por primera vez en mucho tiempo, he visto cohesión, no sólo en el mundo del Ejército, sino también de todas las instituciones, incluido carabineros.

Por lo anterior no me parece malo el balance, esta vez prefiero ver el lado positivo, el canal me importa un bledo, y el público que lo sigue ídem.

Nosotros preocupémonos de mantener esta cohesión y defendamos a nuestras instituciones de la maledicencia de la izquierda, de la cobardía de la derecha y del desconocimiento de una ciudadanía que con todo, en su mayoría aún quiere y respeta a sus FF.AA.

Roberto Hernández Maturana (Foto)

Coronel (R)

/gap