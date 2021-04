Luego que el presidente Sebastián Piñera confirmó que recurrirá al Tribunal Constitucional (TC) si avanza en el Senado la tramitación del tercer retiro del 10%, miembros de oposición y Chile Vamos advirtieron a La Moneda que la acción podría derivar en un nuevo estallido social, lo que no gustó nada al subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli.

La autoridad de Gobierno, en entrevista con radio Concierto, explicó que con la “amenaza de violencia” que hicieron algunos sectores de la política “estamos renunciando a los principios mínimos de la democracia”.

“La decisión, cualquiera sea, del Gobierno, respecto de si las normas que se están discutiendo en el Congreso se apegan estrictamente a la Constitución, es algo que se va a analizar en su mérito, pero no bajo la amenaza o extorsión“, cuestionó Galli.

El subsecretario del Interior agregó que “quienes creemos en la democracia, creemos que la deliberación política se hace en condiciones pacíficas”.

El estallido social que advierte la oposición y oficialismo

La idea de un nuevo estallido social, si el Gobierno acude al TC por el tercer retiro, es avalada por legisladores de oposición como el senador del Partido Socialista (PS), Alfonso de Urresti.

El parlamentario explicó ante los medios de comunicación que “si se recurre al TC y éste echa abajo el tercer retiro va a haber una enorme protesta social”.

Una idea que también recogieron en Renovación Nacional (RN), donde el diputado Andrés Celis indicó que no se trata de una amenaza, sino que “de sentido común, de puro realismo”.

“Si finalmente el presidente Piñera concurre al Tribunal Constitucional, no cabe duda que esto va a producir un ruido y un malestar social. Por cierto que uno no quiere y mucho menos está haciendo llamados a que hayan actos de violencia en la calle, pero sí tengo la obligación de advertir que se puede producir un conflicto social que no es menor”, indicó Celis.

