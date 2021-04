Este lunes se confirmó la declaración de toque de queda para Concepción y Valparaíso, tras las masivas protestas replicadas a lo largo de Chile.

Casi de forma paralela, la medida fue anunciada en ambas capitales regionales por los uniformados a cargo de las zonas regidas bajo Estado de Emergencia: Carlos Huber, en el Bío Bío y Juan de la Maza en Valparaíso.

Pese a la determinación decretada anteriormente, los saqueos e incidentes se han seguido replicando.

Concepción: desde las 18:00 horas

En Concepción el toque de queda se adelantó a las 18:00 horas, según se confirmó esta tarde. La información fue ratificada desde la Intendencia.

Se prolongará por 12 horas. Es decir, hasta las 06:00 horas de mañana martes.

“El uso de toque de queda como medida efectiva en la provincia de Concepción ha dado resultado”, aseveró el contralmirante Huber.

“El llamado es que la ciudadanía esté tranquila y no acuda a esos lugares (…) con estas manifestaciones”, añadió.

Valparaíso: de 20:00 a 06:00 de mañana martes

En Valparaíso, en tanto, también se confirmó la medida. Regirá desde las 20:00 horas hasta las 06:00 del mañana martes.

Asimismo, indicó que no habría desabastecimiento para esta jornada, añadiendo que el transporte público funcionará de formal normal, salvo algunas estaciones del Metro Valparaíso.

El periodista y diácono Jaime Coiro, quien durante casi dos décadas fue vocero de la Conferencia Episcopal y la Iglesia Católica de Santiago, sorprendió al transformarse en el ganador de $280 millones tras jugar Kino.

El profesional, quien también trabajó como académico en la Universidad Católica, se atrevió a poner los números en el popular juego tras saber que su jefatura le bajaría el sueldo si decidía estudiar una nueva carrera.

“Jugué con números relacionados: el día, el mes, dos dígitos del año, las fechas de nacimiento de los integrantes de mi familia… hasta que me faltaba un número”, explicó el profesional al sitio web oficial de Lotería.

Coiro señaló que aquel número faltante era el 19, cuyo día es asociado por los fieles católicos a San Expedito, el santo de las causas urgentes. Al final, el comunicador se quedó con el pozo tras obtener 14 aciertos en su boleto.

El ex vocero de la iglesia habló sobre su familia, especialmente de Ángel Ignacio, su hijo mayor, quien falleció a los dos meses y medio de muerte súbita. “No estamos preparados para ese dolor. Lo lógico es que los hijos despidan a sus padres… Uno no hace duelo, pero todo queda para siempre. Como diácono he acompañado a muchos padres que han perdido a un hijo o hija. Y es una compañía en silencio, no hay palabras…”, señaló.

Respecto al uso que le dará al dinero, Jaime Coiro aseguró que uno de sus sueños era cursar la carrera de Psicología, para así seguir ayudando a personas vulnerables y de casos especiales. Tenía un diplomado con especialización en traumas en el Instituto Latinoamericano de Salud Mental y Derechos Humanos (ILAS) y deseaba profundizar en esos estudios.

“Este premio de Kino es un regalo y en los regalos se escucha con claridad la voz de Dios. El nombre de mi hijo, Mateo -quien estudia Ingeniería en la UC-, también significa regalo, yo soy un agradecido de Dios”, manifestó el periodista.

Como vocero de la Conferencia Episcopal, Coiro tuvo que ser el rostro visible de la iglesia frente a las denuncias por abusos surgidas durante los últimos años.

