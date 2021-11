Nuevos antecedentes surgieron este martes en torno a la teleserie entre Wanda Nara, China Suárez y Mauro Icardi. Esta vez, el periodista argentino Ángel del Brito dio a conocer en un programa de televisión trasandino los supuestos mensajes que le habría mandado la actriz al delantero del PSG.

“Vos te vas a separar de tu mujer”; “Yo no hablo con casados, pero sos mi permitido”; y “Me duele verte con Wanda”, serían unos de los mensajes que Icardi habría recibido por parte de Suárez, quien después de mandarlos lo bloqueaba para que el delantero argentino no pudiera responderle.

Además, del Brito adelantó que la actriz también se habría comunicado con otros deportistas: “Tengo tres nombres de jugadores, uno se va a saber pronto porque la mujer quiere hablar”, dijo el periodista.

Más temprano en el mismo programa, se dieron a conocer algunas de las otras supuestas conversaciones que mantenía el jugador de fútbol con la actriz a través de Telegram, aplicación por la que también tenían llamadas de teléfono. “Algún día tenemos que salir de joda vos y yo. En alguna parte del mundo donde no te conozcan, jajaja”, escribió la ex de Benjamín Vicuña. “¿Para qué? Ya me aburrió la joda”, le respondió Icardi en una de las conversaciones.

Latorre afirmó que la polémica habría iniciado cuando Mauro Icardi le revisó el teléfono a Wanda Nara porque ella, según él, estaba “rara”. Pero todo se fue en picada cuando ella hizo lo mismo con el celular del jugador, donde encontró las conversaciones con China Suárez, a quien el Icardi la tenía guardada como CS, por sus iniciales.

“Sos la mujer de mis sueños, mi ídola, te veo desde chiquito”, le habría dicho Icardi a Suárez para conquistarla, según contó del Brito. Además, el jugador le dio detalles de una supuesta crisis que estaba pasando con Nara: “Me quiero separar de Wanda, pero ella no se hace cargo. No la quiero más como pareja. La dejé de querer, la veo como hermana o como madre”.

