La mesa de la Convención Constitucional confirmó esta mañana que el constituyente Rodrigo Rojas Vade, que fingió padecer cáncer y renunció de facto en septiembre, se reintegrará al proceso desde este martes.

La encargada de dar la noticia fue la presidenta María Elisa Quinteros, quien afirmó que llegó un correo de Rojas Vade anunciando que retornaría a sus funciones como convencional desde mañana.

“El día de hoy en la madrugada hemos recibido un mail del convencional Rodrigo Rojas Vade que anuncia que regresará a cumplir con sus obligaciones como constituyente”, declaró Quinteros.

La presidenta del órgano constituyente recordó el proceso que inició la mesa anterior ante la Fiscalía y que el proyecto que permite su renuncia por motivos personales y habilita un reemplazo para su cupo, está aún en el Congreso.

“Como mesa condenamos profundamente esta situación. Muchas personas del país se han visto defraudadas por el actuar del constituyente, sin embargo desde las atribuciones que tenemos no podemos impedir su retorno, eso es claro y no tenemos el mecanismo, no tenemos las facultades para diseñar mecanismos sin que pasen por el Congreso”, afirmó Quinteros.

“Si bien en el reglamento de la Convención dejamos algunos mecanismos de reemplazo, esto tiene que ser modificado por el Congreso y en estos meses lamentablemente no ha sido realizado”, complementó.

En ese sentido, dijo que “reiteramos la solicitud al Senado, que resuelva esto dada la contingencia”.

No obstante, Quinteros remarcó que su regreso “daña profundamente, nuevamente a la Convención y a la fe y a la transparencia, a la publicidad, la fe pública, porque este proceso lo estamos llevando los 154 de muy buena manera con diferencias políticas, contra el tiempo, pero claramente nos daña nuevamente y nos hiere profundamente”.

La directiva no entregó detalles sobre si regresará de forma presencial, telemática, o mixta; o si se incorporará a alguna comisión temática, puesto que, según aclaró Quinteros, esa decisión deben tomarla en reunión con la mesa ampliada.

Esta madrugada, Rojas Vade publicó un video en redes sociales asegurando que, si no se facilitaba un mecanismo de renuncia, regresaría a la Convención.

