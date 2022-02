La convencional constituyente (UDI) Marcela Cubillos sostuvo esta mañana que en la Convención Constitucional están ·”haciendo unos engendros constitucionales”, ya que están mezclando distintos tipos de régimen. La ex ministra además advirtió que se está redactando un ordenamiento “completamente indigenista”.

Durante esta mañana Cubillos conversó con radio Universo donde además habló sobre la propuesta de eliminar el Senado, los Pueblos Originarios, de “Amarillos por Chile” y del régimen que gobernará al país.

El día de ayer se logró un acuerdo para la creación del “Consejo Territorial” tras aprobarse el pasado viernes que el país pasaría a ser un Estado “regional, plurinacional e intercultural”.

Frente a esto la ex ministra Cubillos se refirió a lo que está sucediendo al interior de la Convención: “la combinación que se está haciendo en Chile es muy mala, se está haciendo un presidencialismo con un presidente que tiene atribuciones muy limitadas no tiene poder de veto, no tiene iniciativa exclusiva, estás imponiendo leyes de quórum simple y sin control de constitucionalidad”.

“Estamos mezclando, aquí no hay un régimen parlamentario, ni presidencial, etc. Está incorporando elementos del parlamentarismo incluyendo el presidencialismo con unicameralidad y sin los contrapesos que tendría uno bicameral” afirmó la convencional.

Además manifestó que esta era la oportunidad para tener una Constitución que representara a todos, sin embargo expresó que “estamos haciendo unos engendros constitucionales inventados desde la academia, dibujando un país desde cero que no tiene mayor sentido”.

Creación del “Consejo Territorial”

La izquierda y centroizquierda lograron un acuerdo para la creación del “Consejo Territorial” que reemplaza al Senado, que ejercerán funciones en cada región y donde se debe asegurar la paridad.

Ante esto, Cubillos dijo que esta propuesta ya se encuentra acordada por la izquierda y por la cantidad de firmas que tienen aprobadas en la comisión “es una propuesta que elimina el Senado, esto sigue siendo un Congreso, como lo plantearon, unicameral”.

“Crearon un consejo o asamblea para suavizar esto, pero no es parte del Congreso, sus representantes se eligen con las autoridades municipales o regionales y tienen atribuciones muy menores” aseguró.

Además, la ex ministra dijo estar sorprendida con que el Partido Socialista (PS) y la Democracia Cristiana (DC) estén de acuerdo con esta propuesta, debido a que siempre estuvieron del lado de un Congreso bicameral.

La convencional resaltó la importancia y rol que tiene el Senado “como institución genera contra peso al Poder Político, uno ve una propuesta de Constitución que avanza en ir eliminando los contrapesos al Poder Político”.

“Ellos quieren un régimen presidencial con un Congreso unicameral con leyes de quórum simple, sin Tribunal Constitucional, con un poder Judicial que no es un poder del estado sino que un sistema más. Lo que busca es que la coalición que gane pueda hacer lo que quiera y no pueda tener ningún contrapeso y límite”, aseveró Cubillos.

“Autonomía territorial indígena”

En la propuesta de la nueva Constitución está la figura de la “autonomía territorial indígena”, sin embargo aún está pendiente saber a qué se refiere y cuáles serán los límites, cuestiones que se están abordando aún en la Comisión de Forma de Estado.

Sobre este tema la convencional Cubillos aseguró que “se está escribiendo una constitución completamente indigenista. Tenemos representantes de los Pueblos Originarios que sumados tuvieron 85 mil votos, tienen a la izquierda en la convención de rodillas y ya tenemos una convención que es prácticamente para los pueblos indígenas”.

La ex ministra además comentó que “ni Bolivia se atrevió a tanto, con un 60% de la población indígena excluye de la jurisdicción indígena materias penales, civiles, derechos de la propiedad”.

Recalcó que en el país “el derecho de propiedad se define distinto para los indígenas que para los no indígenas. En Chile adjuntamos ahora no solo una consulta indígena sino que el consentimiento, ni Ecuador tiene eso y eso que tiene más población indígena”.

“Se está haciendo un texto de constitución identitario, separatista, que yo creo que a la gente le va a molestar muchísimo porque es una constitución que ya te preguntas si es para los indígenas o para todos los chilenos”.

“Amarillos por Chile”

El grupo “Amarillos por Chile” supera los 8 mil adherentes del mundo político, académico y social del país y que se dio a conocer luego de que se hiciera pública una carta donde expresan sus inquietudes frente al proceso de la Convención Constitucional.

Sobre este tema, Marcela Cubillos sostuvo que esto se da debido a que “el pleno no está siendo un factor de moderación” y que esto ha dejado de ser un tema de izquierda o derecha, ya que hay gente que no se identifica.

“Con este movimiento se demuestra que hay mucha gente que está mirando lo que se está aprobando con preocupación, hay gente que ha querido un nuevo proceso constituyente pero no quiere una reformulación del país. Algunas personas quieren un nuevo texto pero no quieren que se afecte de la manera que se está afectando la igualdad ante la ley o los contrapesos en una democracia, eso no tiene una ideología” afirmó.

“Esto no se trata de sumarse a cosas, hay distintos grupos que tienen distintas miradas y van a seguir surgiendo. Hay muchos grupos que están surgiendo que de distintas maneras tienen un descontento” concluyó Cubillos.

