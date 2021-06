La conferencia episcopal de Estados Unidos ha anunciado este viernes su decisión de redactar una declaración sobre el sacramento de la comunión que puede implicar denegarle la eucaristía a Joe Biden, el segundo presidente católico del país, así como a otros políticos de esta confesión, por apoyar el derecho al aborto. La votación mostró la división en el seno de la conferencia, donde fue adoptada por 168 votos frente a 55 en contra.

Se trata de un documento didáctico sobre la eucaristía, aprobado tras dos horas de debate en la asamblea virtual que los obispos estadounidenses celebraron este jueves, y en la que los prelados sopesaron la conveniencia de reafirmar la doctrina de la Iglesia pese al riesgo de sembrar la división partidista.

El debate ha puesto de relieve las grietas existentes en el seno de la Iglesia local, lastrada por una sucesión de escándalos de abusos sexuales y la desafección correspondiente de la feligresía. Una encuesta publicada en marzo por el instituto Gallup mostraba que la membresía de la Iglesia católica ha caído en un 20% en las últimas dos décadas, aproximadamente el periodo en que se han conocido los escándalos de pederastia perpetrados por depredadores sexuales que en muchos casos siguieron en activo como sacerdotes pese al conocimiento de los hechos por sus superiores.

La división en la jerarquía eclesiástica acerca de cuestiones sociales ante las que el presidente Biden muestra una actitud liberal -el matrimonio homosexual, la equiparación de derechos de la comunidad LGTBI, revirtiendo políticas de Trump, o incluso el nombramiento de transexuales en altos puestos de su Administración, como la doctora Rachel Levine como subsecretaria de Salud- ha contribuido a tensar las relaciones con la Casa Blanca.

Aunque Biden se ha cuidado mucho de reiterar públicamente su apoyo al aborto desde que llegó a la Casa Blanca, su conocida postura al respecto le ha puesto en el disparadero, pese a ser un católico practicante, de misa dominical y uno de los más religiosos de las últimas décadas. La Santa Sede vio en su elección una gran oportunidad para mejorar las relaciones con Washington, antes marcadas por la hostilidad entre el Papa y Trump, pero la defensa del derecho al aborto por parte de Biden es un escollo que contribuye a revelar la propia marejada de fondo del catolicismo en EE UU, malherido por el daño que en su imagen pública han dejado los casos de abusos.

Los obispos partidarios de la reconvención insistieron este jueves en que el documento no se refiere a ningún político en particular, pero la liberalidad de opiniones de Biden surgió repetidamente en el debate, según la agencia Reuters. El demócrata es el segundo presidente católico de EE UU tras John F. Kennedy, pero el contexto no tiene nada que ver dado que en los sesenta estas cuestiones estaban fuera de toda discusión. La defensa de Biden del matrimonio entre personas del mismo sexo -su secretario de Transporte, Pete Buttigieg, está casado con un hombre-; su firme respaldo a la comunidad trans en el Ejército y el derecho a la interrupción del embarazo han alarmado a muchos obispos por ser posturas antitéticas a la doctrina de la Iglesia.

Algunos de los prelados que defienden la redacción del texto argumentaron que se sentían obligados, como representantes de la Iglesia, a aclarar a los fieles las enseñanzas de esta “para todos los católicos” a la vista de la contradicción en la fe y las acciones de funcionarios y representantes públicos como Biden. La Casa Blanca no se ha pronunciado al respecto.

