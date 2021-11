Horas después de conocerse los resultados de la elección presidencial chilena, que confirmó el paso a la segunda vuelta de José Antonio Kast (Partido Republicano) y Gabriel Boric (Convergencia Social), los medios de comunicación de todo el mundo han reaccionado, haciendo énfasis en la polarizada votación que se vivirá el próximo 19 de diciembre.

“La ultraderecha y la izquierda se disputarán la presidencia de Chile”, aseguró este lunes el diario español El País, que remarca cómo Chile “vivirá unas semanas con el país partido en dos a la espera de elegir presidente”.

En esa línea, el periódico europeo recalcó que habrá una disputa entre “el orden o el cambio”, con dos candidatos que “han ofrecido dos visiones de país totalmente opuestas e irreconciliables en sus primeros discursos como rivales en el balotaje”.

“El derechista José Kast se impone sobre el candidato de izquierda Gabriel Boric, pero habrá balotaje”, dijo por su parte el diario argentino Clarín, que definió al líder del Partido Republicano como “el conservador que se presenta como ‘el candidato del sentido común'” y a su adversario como “el ex líder estudiantil que propone una transformación”.

Siguiendo en Argentina, el diario La Nación sostuvo: “Ganó el ultraderechista Kast y se enfrentará a Boric en segunda vuelta”. El medio trasandino destacó que “se concretó el desplome de las fuerzas históricas de centroderecha y centroizquierda que administraron el país durante los últimos 30 años”.

Similar visión tuvo el diario español El Mundo, que destacó la derrota de las dos fuerzas hegemónicas los últimos años: “Chile cierra una etapa de tres décadas con la izquierda dura y la derecha extrema luchando por la presidencia”.

Desde Reino Unido, el diario The Guardian tituló: “Un populista de extrema derecha y un ex líder de la protesta, listos para la segunda vuelta en las elecciones presidenciales en Chile”.

Para BBC Mundo, “Chile votó por los extremos en la primera vuelta de las elecciones y el derechista José Antonio Kast y el izquierdista Gabriel Boric disputarán un polarizado balotaje por la presidencia del país”.

Línea parecida que siguió The New York Times: “Los principales contendientes para liderar a Chile y sacar al país de un momento turbulento son un ex activista estudiantil de izquierda de 35 años y un ex diputado de la extrema derecha de 55 años”.

Desde Colombia, el diario El Tiempo sostuvo que “tanto Kast como Boric tienen programas muy distintos, lo que obligará a los chilenos a elegir en diciembre entre el gobierno más izquierdista desde Salvador Allende (1970-1973) y el más derechista desde la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990)”.

El medio también destacó que “el polémico economista libertario Franco Parisi, quien reside en Estados Unidos y ni siquiera ha viajado a Chile para las elecciones, fue la sorpresa de la jornada al cierre de esta edición, con el 13,31 por ciento de los votos”.

Un tema que también destacó desde España ABC: “También ha sorprendido la votación que obtuvo el economista Franco Parisi, un populista de derechas, quien no hizo campaña en Chile, movilizó a sus votantes solo a través de internet y redes sociales, y que ha evitado regresar al país ante la posibilidad de ser arrestado y juzgado por una millonaria deuda de alimentos que mantiene con sus hijos”.

Siguiendo en España, La Vanguardia remarcó: “Un legislador de extrema derecha con un historial de defensa de la dictadura militar de Chile y un ex líder de protestas estudiantiles se encaminan a una segunda vuelta presidencial muy polarizada después de que ninguno de los dos consiguiera el domingo los votos suficientes para ganar las elecciones del país sudamericano”.

