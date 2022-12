Según un estudio realizado por investigadores de la universidad de Rockefeller (Estados Unidos), al envejecer, la comunicación entre las células de la piel y las células del sistema inmune se ve interrumpido, por lo que el tiempo de reparación de la piel puede ser hasta 4 veces más lenta.

En el caso de los ancianos, las lesiones cutáneas son tan comunes que, de hecho, se estima que más del 90% de ellos tiene algún trastorno de la piel, teniendo que someterse, en algún momento de su vida, a una curación de heridas.

En Chile un 70% de las heridas crónicas corresponden a Úlceras Venosas o por presión y en época de calor suelen empeorar los síntomas relacionados con esta ya que las altas temperaturas hacen que se dilaten las venas, aumentando su presión y dificultando más el retorno venoso.

“Las heridas por presión suelen tardar de 6 semanas a 6 meses en sanar por completo y tiene cuidados complejos, puesto que muchas veces no es sólo superficial, sino que también compromete parte de músculos cuando es mal cuidada” comenta Carolina Saravia, enfermera jefe de Clínica Cath, especializada en el cuidado de heridas por más de 17 años.

“Para saber si una UV esta infectada y necesita cuidados especiales o la asistencia a un centro de salud hay que estar atentos que se presente: Dolor que no cede a analgésicos, pus o secreción, Mal olor procedente de la herida, Fiebre, escalofríos, Está caliente al tacto, Enrojecimiento o molestia al tocarse” comenta

Saravia.

“Esto no significa que los pacientes no puedan disfrutar de vacaciones de verano u otras actividades, siempre y cuando, tengan algunas prevenciones al respecto. Si el destino elegido es la playa, ríos o piscinas hay que tener en cuenta que está contraindicado la sumersión ya que existe riesgo de una sobreinfección de la herida.

Las curaciones no son impermeables, por lo mismo no deben sumergirse en agua y no estar en contacto con la arena y polvo que pudiera contaminar las heridas.

Las recomendaciones para estos meses de calor es usar ropas holgadas, elevar los pies de la cama (un ángulo de 15 grados es suficiente- de 12 a 15 cm), evitar los periodos prolongados de pie o sentado e inmóvil (el famoso plantón) que sean mayores a 1 hora, no fumar, tratar de estar en movimiento, comer sano y evitar la sal.

Por el lado de los skin tears o heridas por desgarro que se producen lesiones en la piel son sumamente dolorosas.

Para el correcto cuidado de estas es necesario mantener la piel limpia, hidratada. Los baños, las duchas con agua caliente y el jabón pueden resecar su piel y aumentar el riesgo de desgarros. “es mejor tomar duchas tibias, cortas y usar un jabón de glicerina y una crema para mantener su piel hidratada después del baño. Use manga larga, pantalones que pueden ayudar en la protección de las extremidades” en el caso de pacientes que requieran dispositivos para desplazarse como sillas de ruedas es recomendable proteger algunas partes para evitar golpearse y terminar con una herida importante en las extremidades inferiores”.

La especialista comenta que si este tipo de herida causa fiebre o escalofríos, exceso de sangre, enrojecimiento, inflamación, pus o un olor desagradable saliendo de su herida es mejor asistir a un servicio de urgencia, ya que las infecciones graves pueden complicar el estado general de las personas mayores, además de descompensar sus patologías crónicas.

Finalmente, asegura que el método de sanación de este tipo de heridas se realiza con medicamentos, vendajes y desbridamiento (limpieza de la herida, retirando el tejido de mala calidad), para ayudar a que su herida cicatrice correctamente.

Cómo detectar una Ulcera Venosa

Cuando la sangre se represa en las venas de la parte inferior de la pierna, el líquido y las células sanguíneas se escapan hacia la piel y otros tejidos. Esto puede causar piel delgada con picazón y conducir a cambios en la piel, conocidos como dermatitis por estasis. Esto es un síntoma inicial de insuficiencia venosa.

Entre los síntomas se encuentran

Hinchazón, pesadez y calambres en las piernas

Piel endurecida y de color rojo oscuro, morado, marrón (esta es una señal de que la sangre se está represando)

Picazón y hormigueo

Úlcera superficial con una base roja, a veces cubierta por tejido amarillo.

Bordes formados irregularmente.

La piel circundante puede estar brillante, tensa, tibia o caliente y descolorida.

Dolor de pierna.

Si la úlcera resulta infectada, puede tener un mal olor y puede drenar pus de la herida.

Cuidado de la Herida

Siempre mantener la herida limpia y vendada para prevenir la infección. Además de secos el vendaje y la piel alrededor. Trate de no humedecer mucho el tejido sano alrededor de la herida. Esto podría ablandar el tejido sano y expandir la herida. Antes de colocar un vendaje, limpie bien la herida, y proteja la piel alrededor de la herida manteniéndola limpia y humectada.

Para ayudar a tratar una úlcera venosa, necesita aliviar la presión alta en las venas de las piernas. Es necesario utilizar medias de compresión o vendajes todos los días como se le indicó. Estos ayudan a evitar que la sangre se represe, reducen la hinchazón, ayudan con la cicatrización y reducen el dolor.

Además, poner los pies por encima del nivel del corazón tan a menudo como sea posible. Por ejemplo, puede acostarse con los pies apuntalados sobre almohadas. Caminar o hacer ejercicio todos los días, ya que eso mejora a circulación.

Prevención

Si una persona cree que está en riesgo de úlceras venosas, debe estar atento sus pies y piernas todos los días: la parte superior y por debajo, los tobillos y los talones. Busque grietas y cambios en el color de la piel comentan desde Cath.

Para la enfermera jefe de la Clínica Cath asegura que hay ciertos cambios en el estilo de vida pueden ayudar a prevenir las úlceras venosas y mejorar la circulación y ayudar a sanar.

Entre las recomendaciones se encuentran dejar de fumar. El tabaquismo es malo para los vasos sanguíneos. Por otro lado, si la persona tiene diabetes, mantener los niveles de azúcar en la sangre bajo estricto control. Esto le ayudará a sanar más rápido las heridas.

Y finalmente consumir alimentos saludables ya que siempre ayuda a sentirse mejor, disminuir el sobrepeso y controlar la presión arterial y el nivel de colesterol.

