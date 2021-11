El candidato del Frente Social Cristiano, José Antonio Kast, condenó las agresiones que sufrieron este miércoles miembros de su comando y las manifestaciones que lo obligaron a suspender una actividad de campaña en Lo Espejo.

El abanderado indicó que buscaba con su actividad dar cuenta de una urgencia social como es la salud y que tuvieron que suspender el punto de prensa por “la agresión que sufrieron nuestros asesores (…) por personas que llegaron de manera organizada. Tenemos a una concejala de RD, del Frente Amplio, que se instaló en el mismo lugar en que yo iba a hablar con ustedes a hacer una especie de punto de prensa muy agresivo, y eso es algo que esperamos no vuelva ocurrir y que las autoridades lo condenen”, aludiendo a la alcaldesa de la comuna.

Según informaron desde el equipo del candidato, su jefa de comunicaciones, Carolina Araya, quien está embarazada, fue empujada. Mientras que su encargado programático, Cristián Valenzuela, recibió un escupo.

“Vamos a presentar todos los requerimientos a la justicia respecto de aquellas personas que agredieron a mis asesores, que impidieron el libre ejercicio democrático de cualquier persona. Nosotros no tenemos por qué retirarnos de un lugar por la agresión de otros, eso es inaceptable y vamos a seguir recorriendo Chile, todo Chile, porque las personas tienen miedo de que algunos sigan promoviendo la violencia extrema”, recalcó Kast.

Con ello, aseguró que seguirán en terreno, pues “lo nuestro puede ser un hecho puntual, pero la gente tiene miedo, tiene miedo a los delincuentes, a los narcotraficantes, a los terroristas y no los vamos a dejar solos”, añadiendo que “no nos podemos dejar intimidar por algunos líderes políticos que buscan la violencia”.

Críticas a Boric

Además, Kast emplazó su contendor, Gabriel Boric, a que “no solamente tiene que hablar, sino que también tiene que actuar, porque los dichos se comprueban con hechos y hoy en la mañana votó en contra de las víctimas del terrorismo en toda la zona de Arauco y La Araucanía, él con su votom refleja que las cosas que dice no las vive. Él habla de las víctimas, pero con su voto rechaza a las víctimas”.

El ex diputado recordó que Boric estuvo en La Pintana con víctimas de delitos violentos, y le consultó: “¿Qué les va a decir ahora cuando él vota en contra del estado de excepción? (…) a él no le importan las víctimas, le importa la política y eso tiene que terminar. Nosotros vamos a ser tajantes en esto y vamos a instalar el tema de que en Chile tiene que terminar la violencia política que algunos buscan instalar en cada acto. Esto fue un acto organizado por un grupo de personas que no quieren el diálogo democrático y eso es inaceptable”.

Y agregó que “líderes de su sector ejercer la violencia verbal, física y virtual y yo he sido objeto de violencia física, por personas que representan o dicen representar al PC y a los partidos del Frente Amplio”.

