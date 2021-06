Desde que el presidente Sebastián Piñera anunció en la reciente Cuenta Pública 2021 que pondría urgencia al proyecto de ley impulsado en agosto del 2017 por Michelle Bachelet para permitir el matrimonio homosexul en nuestro país, varios ministros de Estado salieron a comentar la iniciativa, principalmente para responder a las críticas del sector más conservador de Chile Vamos.

Tras el anuncio, y ante los medios de comunicación, ministros como Rodrigo Delgado, de Interior; Juan José Ossa, de la Segpres; Jaime Bellolio, de Segegob y Hernán Larraín de Justicia, apaciguaron los ánimos y explicaron que la medida es un “profundo anhelo del Gobierno“, pese a que nadie al interior del oficialismo “está obligado” a aprobarlo, por ser un tema valórico.

Incluso, durante la semana pasada, el ministro de Bienes Nacionales, Julio Isamit, quien es conocido por emitir duras críticas en contra del matrimonio entre personas del mismo sexo, llegó hasta La Moneda para reunirse de forma privada con el presidente Piñera, quien tras la cita, entregó libertad de acción a todos sus ministros de Estado en torno al matrimonio homosexual.

Lo cierto, según constató EL DÍNAMO en base a las declaraciones de los secretarios de Estado y al consultar con las carteras, de los 23 ministros, 15 están a favor, dos en contra, y los otros seis aún no tienen una postura clara respecto al matrimonio igualitario o descartan compartirla públicamente.

Los históricos detractores del matrimonio homosexual

Julio Isamit

Antes de llegar al Ministerio de Bienes Nacionales en octubre del 2019, Julio Isamit era conocido en la opinión pública por haber formado parte del Centro de Alumnos del Instituto Nacional durante la “Revolución Pingüina” de 2006, pero también por estar en contra del matrimoniohomosexual cuando el Acuerdo de Unión Civil (AUC) se discutía en el Congreso con el apoyo de ex ministros de Sebastián Piñera, como Luciano Cruz-Coke de Cultura.

Tras el respaldo que entregó el actual diputado Evópoli en 2011 al Acuerdo de Unión Civil (AUC), Isamit tomó sus redes sociales y aseguró que “me siento absolutamente estafado”, ya que “no voté para financiar a ministros que promueven matrimonios gay”.

“Si aprueban uniones o promueven matrimonio gay o aborto: seré opositor a este Gobierno. Y me da lo mismo cuánto crezcamos al año (…) ¿Supieron que el ministro a cargo de Cultura promueve uniones y matrimonio gay? Que se vaya, yo no voté por esto”, cuestionó el actual ministro de Bienes Nacionales que trabajó en la campaña presidencial de Piñera en 2017.

Recientemente, en entrevista con El Mercurio, Julio Isamit matizó sus dichos, pero se mantuvo en contra del matrimonio entre personas del mismo sexo.

“Creo en el matrimonio entre un hombre y una mujer. Los temas políticos fundamentalmente, como el matrimonio, tienen relación con nuestra visión de sociedad. Esta visión incluye posiciones en relación a la comunidad política, a la sociedad civil y a la familia (…) todos los miembros de Chile Vamos tenemos que tener la libertad para expresarnos”, explicó.

Mónica Zalaquett

La actual ministra de la Mujer y Equidad de Género, Mónica Zalaquett, también ha estado históricamente en contra del matrimonio igualitario.

En 2011, mientras era diputada, apoyó un proyecto de ley que presentaron diputados de la UDI para garantizar en la Constitución que el matrimonio debe ser sólo entre hombres y mujeres, lo que finalmente no prosperó y causó indignación en la comunidad LGBTI+ de nuestro país.

Al ser consultada respecto a la reactivación del matrimonio igualitario, reconoció que “yo he sido siempre clara, toda mi vida he creído que el matrimonio es entre un hombre y una mujer“.

Sin embargo, aclaró que “este tema se tiene que discutir en nuestro país, porque el Estado tiene que garantizar la libertad para que todos los ciudadanos y ciudadanas puedan elegir”.

Los defensores al interior de La Moneda

Karla Rubilar

Así como hay ministros de Estado que históricamente se han manifestado en contra del matrimonio igualitario, hay quienes lo han defendido en distintas instancias, como la ministra de Desarrollo Social, Karla Rubilar.

La secretaria de Estado recientemente destacó que el Gobierno tiene la convicción de “que este tema se debata de una vez por todas”, porque “ha llegado el momento de avanzar y de que exista el matrimonio igualitario”.

“Esa postura la comparto completamente, tengo convicción de que el amor es amor y de que nuestro Ministerio de Desarrollo Social y Familia es de todas las familias”, enfatizó.

En 2011, en tanto, cuando era diputada, integró una campaña comunicacional del Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh), para manifestar su apoyo al Acuerdo de Unión Civil.

“El amor es amor, acéptalo. Hay diversas formas de familia” y “no existe el matrimonio igualitario sin la posibilidad de la adopción homoparental”, fueron parte de las frases que Rubilar emitió en la campaña.

Cecilia Pérez

La ministra del Deporte, Cecilia Pérez, también se ha mostrado durante su carrera política a favor del matrimonio igualitario y otras demandas de la comunidad LGBTI+, como la adopción homoparental.

Un ejemplo de ello ocurrió en 2017, cuando en el marco de la campaña presidencial de Sebastián Piñera, evidenció que el mandatario buscaría impulsar en su segundo Gobierno la adopción de menores de edad por parte de parejas del mismo sexo.

“El presidente Piñera ya lo ha dicho: impulsará una nueva Ley de Adopción, la cual tiene que tener como bien superior la protección del niño. Y esa prelación de quién es la mejor pareja para adoptar al niño o niña la tienen que determinar los jueces de familia”, dijo Pérez, lo que fue celebrado por el Movilh.

Respecto al matrimonio igualitario, señaló que “sí, soy partidaria de un matrimonio civil para personas del mismo sexo y, dentro de eso, está la posibilidad de adoptar”.

Otros ministros a favor

Además de Cecilia Pérez y Karla Rubilar, los otros ministros de Estado a favor del matrimonio igualitario son: Rodrigo Delgado (Interior), Andrés Allamand (Relaciones Exteriores), Rodrigo Cerda (Hacienda), Juan José Ossa (Segpres), Lucas Palacios (Economía), Hernán Larraín (Justicia), Gloria Hutt (Transportes), Andrés Couve (Ciencia), Raúl Figueroa (Educación), María Emilia Undurraga (Agricultura) y Consuelo Valdés (Culturas).

También se suman aquellos que cambiaron de opinión durante los últimos años, pasando de ser detractores del proyecto a valorarlo como Jaime Bellolio (Segegob) y Carolina Schmidt (Medio Ambiente).

Ministros que cambiaron de opinión ante matrimonio igualitario

Jaime Bellolio

Un tercer grupo del actual gabinete de Sebastián Piñera ha cambiado de opinión respecto al matrimonio entre parejas del mismo sexo con el paso de los años.

El ministro vocero de Gobierno, Jaime Bellolio, es uno de ellos, ya que durante los últimos días reconoció que previo a la Cuenta Pública 2021, Piñera les adelantó que pondría urgencia al matrimonio igualitario y les consultó a cada secretario de Estado su opinión personal.

Bajo ese contexto, Bellolio aseguró que “yo obviamente he manifestado que he estado de acuerdo” y luego calificó de “exageradas” las reacciones de Chile Vamos en el Congreso.

Sin embargo, en julio del 2013, el entonces diputado Bellolio fue entrevistado por la diputada Camila Vallejo en La Segunda, quien le consultó por su opinión respecto al matrimonio homosexual.

“No creo en el matrimonio homosexual y no ocupo argumentos religiosos para justificarlo. Estoy a favor del Acuerdo de Vida en Pareja (…) porque el matrimonio es por esencia entre un hombre y una mujer”, manifestó en ese entonces el ministro vocero de Gobierno.

Carolina Schmidt

Durante la tramitación del Acuerdo de Unión Civil, la ministra de Medio Ambiente, Carolina Schmidt, manifestó su opinión contraria al matrimonio entre personas del mismo sexo.

En 2011, Schmidt era ministra directora del Servicio Nacional de la Mujer (Sernam), y en entrevista con radio ADN aseguró que el matrimonio sólo debe ser entre un hombre y una mujer.

Según indicó la secretaria de Estado, “todos los seres humanos tienen derecho y la libertad para mí es un valor fundamental”, pese a que “el matrimonio es entre un hombre y una mujer”.

“Entonces, que dos hombres o dos mujeres ejerzan su libertad para estar juntos me parece bien, pero eso no es matrimonio”, continuó Carolina Schmidt.

Al ser consultados por EL DÍNAMO, desde el Ministerio de Medio Ambiente explicaron que han transcurrido más de 10 años desde las declaraciones que emitió Schmidt respecto al matrimonio igualitario, tiempo que le sirvió para reflexionar y cambiar de opinión. Actualmente, la ministra está a favor de la normativa que reactivó el Gobierno.

Indecisos o sin opinión

Felipe Ward

Quien también ha estado en contra del matrimonio igualitario es el actual ministro de Vivienda y Urbanismo, Felipe Ward. Sobre todo durante la tramitación del Acuerdo de Unión Civil, cuando era diputado y jefe de bancada de la UDI en la Cámara Baja.

Bajo este contexto, el secretario de Estado opinó que “debemos establecer una defensa del matrimonio heterosexual y evitar que se aprueben iniciativas como estas”.

“El matrimonio es una institución que está establecida en el derecho chileno conforme a los fines que persigue. Uno de los fines principales es procrear y hasta el momento no he encontrado ninguna explicación que logre sustituir la procreación entre dos homosexuales. Obviamente que eso no se puede hacer. Los homosexuales están impedidos por razones biológicas para tener hijos”, indicó en ese momento Ward ante los medios de comunicación en el Congreso.

Sin embargo, al ser consultado por EL DÍNAMO, desde el equipo de Felipe Ward indicaron que durante los últimos años el secretario de Estado ha matizado su postura respecto al matrimonio igualitario y en la actualidad se encuentra en “reflexión”.

Patricio Melero

Al igual que lo hizo Mónica Zalaquett cuando era diputada, el ministro del Trabajo, Patricio Melero, en 2011 apoyó la iniciativa de la UDI para consagrar constitucionalmente que el matrimonio sea sólo entre un hombre y una mujer.

En 2013, eso sí, el presidente Sebastián Piñera hizo un llamado a los integrantes de Chile Vamos a apoyar el Acuerdo de Unión Civil, también conocido como Acuerdo de Vida en Pareja, a lo que Melero se sumó para cerrar la puerta al matrimonio igualitario.

Ante los medios en el Congreso, el ex diputado dijo que el Acuerdo de Unión Civil “me parece bien, está dentro de las política y salva y hace toda la diferencia con lo que es el matrimonio homosexual“.

“El presidente se la juega por el acuerdo, pero restringe el matrimonio solamente para las personas del mismo sexo, así que me parece bien”, evidenció Melero en 2013.

Tras conocer al anuncio del mandatario Sebastián Piñera en la Cuenta Pública 2021, el militante UDI dijo que “no veo inconveniente que se reponga en el Congreso una legislación que sé que genera visiones contrastadas, opiniones distintas, para eso es el Parlamento”.

Al ser consultado, desde el equipo de Melero en el Ministerio del Trabajo explicaron que es partidario de tramitar en el Congreso temas valóricos como el matrimonio igualitario, pero no entregó una opinión de la medida.

Finalmente, ante las consultas de EL DÍNAMO, el ministro Enrique Paris (Salud) descartó dar a conocer su opinión, mismo camino que siguieron Alfredo Moreno (Obras Públicas) y Juan Carlos Jobet (Energía y Minería). Baldo Prokurica (Defensa) dijo estar reflexionando en torno a la iniciativa que impulsa La Moneda en el Congreso, al igual que Ward.

