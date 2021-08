Hoy se cumple un mes desde que la Convención Constitucional se instaló y comenzó a trabajar para elaborar una propuesta de una nueva Constitución. El período no ha estado exento de polémicas, frases embarazosas y escenas que sería mejor que quedaran en el olvido.

Pueden ser estos algunos de los factores que hayan incido en la disminución de la confianza en la Convención, según la última encuesta Cadem. El estudio dio cuenta de una baja de ocho puntos que tuvo la instancia, registrando su nivel más bajo desde su inicio. De 59% pasó a 51%. Si bien es superior a otras instituciones, el “ir a la baja” ya es un motivo de preocupación.

Acá, una selección de los 10 momentos más bochornosos que marcaron este primer mes del funcionamiento de la Convención Constitucional.

1) Elsa Labraña a Carmen Gloria Valladares, golpeando la mesa: “¡Pare!”

Apenas comenzada la ceremonia de inauguración de la instalación de la Convención Constitucional, constituyentes de la Lista del Pueblo a viva voz comenzaron a exigir la suspensión de la ceremonia debido a manifestaciones que se estaban realizando afuera de la sede del Congreso. En los jardines del edificio, los convencionales decían que Carabineros estaba reprimiendo a quienes protestaban.

Sin embargo, las miradas se las llevó Elsa Labraña, constituyente de la Lista del Pueblo, quien golpeó la mesa y encaró a la secretaria del Tricel, Carmen Gloria Valladares quien llevaba adelante el proceso de instalación.

“¡Llevamos 30 años! ¡Podemos esperar un día! ¡Un año si querís, pero páralo!”, le gritaba Labraña a Valladares, junto con asegurar que familiares suyos estaban siendo víctimas de “represión y agresión” por parte de Carabineros.

Ante esto, la secretaria relatora del Tricel decidió suspender momentáneamente la ceremonia de la sesión inaugural, señalando que “advertida de la situación, y preocupada, he decidido invitarlos a suspender esto hasta las 12 para asegurarnos que el país esté tranquilo y podamos tener la audiencia solemne como corresponde”.

2) Pifias al Himno Nacional

El inicio del hecho histórico siguió bastante caótico, pues luego de que Carmen Gloria Valladares retomara la sesión, se vivió un tenso momento cuando comenzó la música y entonación del Himno Nacional por parte de la Fundación de Orquestas Juveniles. Desde los sectores más ultra de la izquierda y algunos representantes de escaños reservados comenzaron a interrumpir y a pifiar. Mientras unos gritaban: “Liberar, liberar, a los presos por luchar”, otros constituyentes, mayoritariamente de Chile Vamos y de centro, cantaban el himno.

Así fue como, en medio de los gritos de quienes pedían libertad a los presos de 18-O, el sonido de cultrunes, y el canto del propio himno por algunos presentes, se interpretó -o se intentó interpretar- la pieza compuesta por Ramón Carnicer.

3) Agresión y funas a constituyentes

Se esperaba que el día lunes 5 de julio los constituyentes comenzaran a sesionar como se había establecido en un principio, pero esta no alcanzó ni a comenzar. La primera sesión del proceso constituyente fue suspendida por problemas técnicos y de aforo en el Congreso.

El objetivo de esa primera sesión era votar si debían escribir una declaración política sobre los detenidos tras el 18-O y decidir si ampliarían la mesa directiva con más vicepresidencias. No obstante, recién a las 16:30 horas se decidió suspender la sesión, luego de que no estuvieran las condiciones sanitarias necesarias para que los constituyentes pudieran sesionar.

Tomada la decisión de suspender, el representante del distrito 6, Ruggero Cozzi (RN), salió del Congreso por calle Morandé donde rápidamente fue cercado por un grupo de manifestantes que se encontraban en los alrededores del lugar protestando. Cozzi, quien había dicho que “en Chile no hay presos políticos”, fue increpado por los presentes, quienes lo agredieron sin permitirle el paso. “¡Adentro dijiste que no había presos políticos!”, le gritó una mujer mientras él pedía que lo dejaran avanzar. Tras ser golpeado por la espalda, el constituyente debió ser escoltado por carabineros.

4) El “rodear la mesa” de la Convención

Luego de haberse postergado dos días, finalmente, el miércoles 7 de julio se dio inicio a la primera sesión de la Convención Constitucional, presidida por la presidenta Elisa Loncón y el vicepresidente, Jaime Bassa, donde luego de una larga jornada de trabajo y en medio de polémicas y desacuerdos, los constituyentes aprobaron con 107 votos a favor, dos en contra y seis abstenciones la ampliación de la mesa directiva de la Convención Constitucional.

Primero, no hubo un acuerdo inicial sobre la idea de ampliar la mesa. Por ello, los 155 integrantes decidieron que al final de la jornada el tema sería zanjado en votación. Así, a eso de las 18:00 horas, a mano alzada resolvieron incorporar más vicepresidencias.

En un primer momento se consultó a los constituyentes: “¿Está usted de acuerdo con la propuesta de crear un comité ejecutivo compuesto por cinco constituyentes para colaborar con las tareas de mesa de la convención?”. El resultado a favor de esa propuesta había sido unánime, sin embargo, tras contabilizar las respuestas a mano alzada, algunos constituyentes de la Lista del Pueblo se acercaron y “rodearon” la mesa directiva.

Según el vicepresidente Jaime Bassa, los representantes que se acercaron a la mesa hicieron notar un “condicionamiento a la formulación de la pregunta”, acotando que lo que se debía discutir era la ampliación de la mesa. Bassa se excusó y llamó a votar esta vez sobre una nueva pregunta: “¿Está usted de acuerdo con la propuesta de ampliación de los cargos de la mesa?”.

La votación fue criticada por representantes del oficialismo, quienes cuestionaron el modo en que se hizo la votación. Constanza Hube, constituyente UDI por el distrito 11, acusó una “cocina” tras lo ocurrido.”¿Se acuerdan de la cocina? Esta es la razón de por qué se cambió la pregunta después de haber votado”, señaló Hube en sus redes sociales.

Por su parte, la constituyente Marcela Cubillos, también se refirió a la situación y dijo que “se inicia la votación con una pregunta. Le molesta a los amigos de la mesa esa pregunta, le van a reclamar, de hecho, adelante y la mesa sin ningún carácter ni respeto a la legalidad cambia la pregunta para repetir la votación”.

“Si en el proceso de elaboración de una Constitución se actúa con este nivel de arbitrariedad, la verdad es que no es nada auspiciosa la primera sesión y la primera votación”, precisó.

5) Baradit: “Me parece conveniente, que ahora ellos también sufran un poquito”

Polémica generaron los dichos de Jorge Baradit, constituyente electo por el distrito 10 en cupo PS, cuando se refirió a las agresiones que habían sufrido sus pares de RN, Ruggero Cozzi y Luciano Silva.

Sobre esto, Baradit señaló que le parecía “condenable”, sin embargo añadió que “lo que sí me parece maravilloso… no, no me parece maravilloso, me parece conveniente, que ellos ahora también sufran un poquito lo que los chilenos hemos sufrido desde el estallido social: persecución, violencia, represión en las calles”, aseguró.

Tras un rechazo transversal a sus palabras, Baradit debió dar marcha atrás y al día pidió disculpas con una enrevesada explicación: “Las palabras que emití ayer no me representan, yo soy y fui víctima de violencia del Estado, de la violencia política y no se la deseo en realidad a nadie”, sostuvo.

6) Bassa: “Soy el vicepresidente de la Convención Constitucional y estoy exigiendo la libertad inmediata de los constituyentes que han sido arrestados”

En la tarde del jueves 15 de julio, Manuel Woldarsky y Alejandra Pérez, ambos constituyentes de la Lista del Pueblo, participaron en una manifestación por los presos post 18-O en la Plaza de Armas de Santiago, cuando fueron detenidos por Carabineros y trasladados a la Tercera Comisaría de Santiago.

El teniente coronel, Ricardo Alvarado, explicó que alrededor de las 13:30 horas fueron detenidas 11 personas frente a la catedral de Santiago ante los desórdenes en la vía pública y oponerse a la acción de Carabineros en servicio.

Tras conocerse los hechos, el vicepresidente de la Convención, Jaime Bassa, se trasladó a la comisaría y cuando llegó al lugar, la constituyente Manuela Arroyo, registró el momento en que ocurrió un intercambio de palabras entre Bassa y carabineros: “¿Puede esperar un momento allá, por favor?”, solicitó un funcionario policial, a lo que Bassa respondió: “No, porque tengo autoridad para estar acá. Yo soy el vicepresidente de la Convención Constitucional y estoy exigiendo la libertad inmediata de los constituyentes que han sido arrestados”, dijo. Y en tono enérgico, agregó: “quiero explicaciones, ahora”.

7) El reclamo de Stingo por no recibir sueldo… con dos semanas de trabajo

A dos semanas desde la primera sesión de trabajo de la Convención Constitucional, el abogado Daniel Stingo (Indep-RD), integrante de la Comisión de Presupuestos y Administración Interior, reclamó ante los demás convencionales que aún no le habían pagado el sueldo.

El abogado señaló que “no todos tienen para almorzar, no nos han pagado nada. Funcionemos en la medida que haya trabajo, para venir a sentarse aquí, prefiero estar con mis hijos”, cuestionó Daniel Stingo.

Sin embargo, la falta de sueldo no fue el único reclamo del constituyente. Un día antes, en la primera sesión de la comisión, Stingo apoyó algunas mociones presentadas por sus compañeros para contar con un mayor presupuesto y mejores espacios de almuerzos dentro de la Convención.

“Hay ciertos espacios que deberíamos tener, incluso para sentarse, para almorzar o para que los asesores puedan reunirse”, agregó

Concluyó su intervención diciendo que “también concuerdo con el tema de la austeridad. Hemos tenido bastante austeridad acá. O sea, que te entreguen un sándwich y comas sentado al borde de la escalera es bastante austero, más austero que eso no podría ser”.

8) Elisa Loncón: “Aquí la gente ha bajado de peso”

Tras la sesión del martes 27 de julio, que definió la metodología para ampliar la mesa, la presidenta de la Convención, Elisa Loncón, volvió a lamentar la falta de garantías en la instalación del órgano.

“Hay bastante ánimo. Somos 155 constituyentes y dentro de eso, hay muchas tareas y tipos de opiniones y de palabras que ellos tienen que dar cuenta. Hay ánimos de trabajar, las comisiones se quedan hasta tarde y noche sesionando, porque sabemos la circunstancia en que estamos trabajando y la responsabilidad que tenemos”, dijo Loncón.

Y agregó: “No están dadas las condiciones estructurales para avanzar con mayor facilidad y tampoco fueron dadas las condiciones funcionales para que esto hubiera empezado desde el primer día sin estar resolviendo cosas cotidianas, domésticas, que han tomado mucho tiempo”.

De acuerdo a lo anterior, afirmó que “aquí no hay espacio para almorzar. Los convencionales han tenido que almorzar en las escaleras. Yo estoy trayendo mi comida de mi casa, en un espacio en mi oficina puedo comer, pero esas son condiciones mínimas”, añadió.

Terminó diciendo que “aquí la gente ha bajado de peso, es verdad, y ustedes también lo saben, entonces esa es la realidad con la cual ha empezado a trabajar la Convención Constitucional”.

9) Pikachu y un dinosaurio azul en el hemiciclo

Los convencionales Giovanni Grandón y Cristóbal Andrade, ambos de la Lista del Pueblo, volvieron a usar sus disfraces de Pikachu y dinosaurio azul con los que se hicieron conocidos en las manifestaciones en Plaza Baquedano. Según explicaron, lo hicieron para dar la señal de que “el pueblo está adentro” de la sede constituyente, junto con “entregar un poco de alegría” a sus compañeros.

“Hoy durante el receso hicimos este gesto porque muchísima gente me lo había pedido, como símbolo de que el Pueblo y el 18 de Octubre están dentro de la Convención”, explicó Grandón. “Mi compromiso es y será siempre con el Pueblo de Chile”, remató la convencional, más conocida como “Tía Pikachu”.

10) Malucha Pinto: “Me parece inhumano como estamos sentados”

La convencional Malucha Pinto (Colectivo Socialista), se convirtió en trending topic el miércoles pasado, debido a la intervención que realizó en la Comisión de Participación Popular y Equidad Territorial. En la ocasión, la actriz reclamó por la forma en que estaban dispuestos en el hemiciclo.

“Me parece inhumano cómo estamos sentados. Es imposible una comisión de participación en que uno no se ve, no los veo, hay que estar dándose vuelta, estamos tapados hasta aquí, es jerárquico, ustedes allá arriba. Creo que podríamos inaugurar otra manera en esta comisión de sentarnos en círculo ojalá, por lo menos, mirándonos”, dijo la convencional.

Además, se refirió al lenguaje de la instancia: “El lenguaje jurídico es muy discriminador, tenemos que intentar que todo lo que emane de esta comisión sea en un lenguaje asequible, sencillo. Uno puede hablar de cosas muy profundas de una manera fácil y que todos y todas entendamos, nosotros y afuera”, concluyó la intervención.