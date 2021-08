En el marco de su gira por La Araucanía donde se reunió con víctimas de la violencia rural, el candidato presidencial de Chile Vamos, Sebastián Sichel (IND), abordó la polémica generada por Gabriel Boric con el cuarto retiro del 10%, luego que el abanderado de Apruebo Dignidad se mostró a favor de aprobar el proyecto en la Cámara Baja que hace posible la medida.

Anteriormente, Boric indicó en un debate televisivo que “mientras hoy día exista un Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), yo no voy a apoyar más retiros de los fondos de pensiones, y menos un retiro del 100%”, sin embargo, corrigió el tono y en una nueva entrevista dijo que “yo no desconozco que hay una variación respecto a la opinión que entregué en uno de los debates televisivos respecto de lo que estoy pensando hoy día”.

Al respecto, Sebastián Sichel dijo que “si él cree que la política es un asunto de fanáticos, que es como jugar fútbol, me parece muy bien”.

“Yo defiendo convicciones y por lo tanto, si en una semana o un mes ha cambiado respecto al retiro, yo tengo claro lo que he dicho respecto al sistema de pensiones en los últimos 20 años”, cuestionó Sichel.

En esa línea, el candidato presidencial de Chile Vamos dijo que la elección de noviembre “es la más importante del siglo XXI”, donde todos los abanderados deben definir “por qué estamos acá”.

“Estamos por tener mejores pensiones, no solo por ganar una elección; por tener un mejor país y no proteger a quienes cometen delitos y violencia; por interpretar a la gran mayoría de chilenos, y no sólo aquellos que más gritan”, continuó el ex presidente del BancoEstado.

Sebastián Sichel cerró su punto de prensa con dos preguntas para Boric: “¿a él le gusta estar con los técnicos del Partido Comunista definiendo las pensiones? ¿Está de acuerdo con la legalización de la pasta base que fue lo que dijeron quienes hoy son compañeros de lista?, son las grandes preguntas”.

