PULSO CIUDADANO

La encuesta dada a conocer este domingo indica que a cuatro semanas del plebiscito constitucional un 44,5% afirma que votará Rechazo, contra un 29,9% que lo hará por el Apruebo. La delincuencia sigue subiendo en la lista de preocupaciones de los chilenos como el principal problema del país, con un 53,2%, siete puntos más que en el sondeo anterior.

• A 28 días del Plebiscito de Salida, un 44,5% declara que votará rechazo (–1,5 puntos); 29,9% apruebo (–0,2 puntos); 13,8% no sabe; 6,2% nulo o blanco; y 5,6% no votará.

• En relación a las expectativas sobre quién ganará la elección del 4 de septiembre, 42,1% cree que ganará el rechazo (– 4,5 puntos); 31,6% el apruebo (++1,2 puntos); y 26,3% no sabe.

• Se proyecta que entre un 55,5% y un 62,7% del padrón electoral votaría en el plebiscito. La estimación puntual es de un 59,1% lo que implicaría 8.900.000 de votantes aproximadamente.

• Pulso Ciudadano realizó un Tercer Pronóstico Electoral, con 2 escenarios: 1) total población (100% de los electores), donde un 59,8% votaría rechazo (–0,6 puntos) y un 40,2% votaría apruebo (++0,6 puntos). Y 2) votante probable (59,1%), donde 56% votaría rechazo (++1,8 puntos) y 44% votaría apruebo (–1,8 puntos).

• En la primera semana de agosto, el Presidente Gabriel Boric obtiene una aprobación de 29,8%, (++0,3 puntos), y una desaprobación de 54,4%, (–3,3 puntos). Un 15,7% no sabe cómo evaluar su gestión.

• Los principales problemas del país, a juicio de la ciudadanía, son: Delincuencia 53,2% (++7,1 puntos), Inflación /Alza de precios 37,3% (–3,9 puntos), Inmigración 21,9% y Narcotráfico 21,2%.

ENCUESTA CADEM

Frente a la consulta: “Con la información que tiene actualmente, ¿Ud. votaría apruebo o rechazo a la constitución que proponga la Convención Constitucional en el plebiscito de salida de septiembre de este año?”, un 47% manifestó que rechazará la propuesta de Carta Magna, un 37% que la aprobará y un 16% no sabe o no responde.

Lo anterior se traduce en que tanto la opción Apruebo y Rechazo disminuyeron 1 punto porcentual desde la misma consulta realizada la semana anterior.

Cadem

Expectativa resultado del Plebiscito Por otro lado, frente a la interrogante: “Independiente de lo que usted va a votar, ¿Usted piensa que el 4 de septiembre va a ganar el Apruebo o el Rechazo?”, el 42% de los encuestados piensa que ganará el Apruebo, mientras que el 50% manifestó creer que lo hará el Rechazo, lo que representa un gran cambio con respecto a la semana pasada en que se encontraban empatados (46% versus 46%).

/Gap