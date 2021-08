Dos naves espaciales que sobrevolaron Venus a comienzos de agosto enviaron a la Tierra imágenes y mediciones del planeta vecino. Entre los datos recabados por la Agencia Espacial Europea (ESA) destaca el cuadro acústico que deja el acercamiento a la densa atmósfera de ese planeta, cubierto completamente de nubes.

Tanto el Solar Orbiter, satélite operado por la ESA en colaboración con la NASA, como la BepiColombo, una misión conjunta de la ESA y la Agencia Japonesa de Exploración Aeroespacial (JAXA), aprovecharon la asistencia gravitatoria de Venus para maniobrar entre el 9 y el 10 de agosto. Esta segunda nave pasó a solo 552 kilómetros de la superficie del planeta para redirigirse hacia la órbita de Mercurio y es la que permitió convertir los efectos de este acercamiento en una especie de melodía espacial.

Los sonidos captados se deben al trabajo del acelerómetro de resorte italiano (ISA por sus siglas en inglés), un componente del Mercury Planetary Orbiter que se separará en cierto momento del BepiColombo para orbitar el planeta más cercano al Sol. Según explicó el sitio web Universe Today, los operadores europeos redujeron la grabación de este acelerómetro a las frecuencias perceptibles para el oído humano.

La grabación refleja las variaciones en la aceleración de la propia nave espacial que se deben a la gravedad de Venus, la cual ejerce influencia sobre la estructura de la nave, y también a los efectos de los cambios rápidos en la temperatura y en los movimientos de la rueda de reacción, el dispositivo que compensa los efectos gravitatorios.

El audio corresponde al momento en que se captaron imágenes de Venus cuando se produjo el acercamiento a la mínima distancia.

