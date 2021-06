El Departamento de Defensa de Estados Unidos, mejor conocido como “El Pentágono” (por la forma del edificio que lo alberga), ha reconocido un hecho insólito: Una flota de ovnis rodeó a un buque de guerra de la Marina de ese país hace un par de años.

Por extraño que parezca, este hecho fue informado por Gadi Schwartz, corresponsal de la NBC quien destacó que este incidente fue confirmado por un portavoz del Pentágono tal como sucediera con los anteriores casos de objetos voladores no identificados que se han dado a conocer durante las últimas semanas.

“En el año 2019, naves de guerra de la US Navy fueron rodeados por OVNIS; aquí está el vídeo que muestra el RADAR que lo confirma. Fue grabado en el Centro de Información y Combate del USS Omaha el 15 de julio de 2019. Esto es una corroboración elector-óptica que demuestra una significativa serie de eventos OVNI en el área de San Diego”.

Reportaje del programa “Al Rojo Vivo” del canal Telemundo que habla sobre esta noticia:

El video del radar militar, había sido publicado por el divulgador Jeremy Corbell, y actualmente está dando la vuelta al mundo, porque la Marina estadounidense lo ha validado.

Cabe destacar que, desde el año 2019, el Pentágono ha confirmado la existencia de un organismo oficial que investiga los ovnis en Estados Unidos llamado “Programa Avanzado de Identificación de Amenazas Aeroespaciales” (“AATIP”, en sus siglas en inglés) el cual recibe dineros públicos.

Es por ello que antes de dejar su mandato, el ex Presidente Donald Trump solicitó expresamente que se incluyera dentro de la Ley de Presupuesto del Año 2021, que los distintos organismos de inteligencia debían dar a conocer al Congreso todos los informes que hablen sobre los ovnis y para ello dio como plazo máximo, el presente mes de junio.

Esta solicitud, que es muy esperada por los ufólogos y aficionados a los ovnis de todo el planeta, se ha sumado a los videos de otros ovnis grabados por funcionarios de la Marina que han sido reconocidos como auténticos por dicha institución, lo que ha generado una ola de especulaciones y comentarios.

Dentro de los más llamativos de estas últimas semanas, ha sido el del ex presidente Barack Obama quien, en una entrevista para un programa de espectáculos, reconoció que él personalmente ha visto videos de ovnis que tienen difícil explicación racional.

“… Hay imágenes y registros de objetos en el cielo que no sabemos exactamente qué son”, afirmó el ex mandatario, quien agregó: “No podemos explicar cómo se mueven, su trayectoria. No tenían un patrón fácilmente explicable. Creo que la gente todavía se toma en serio [la tarea de] intentar investigar y averiguar qué es eso. Pero no tengo nada que informarles hoy”, sentenció.

Consultado sobre las palabras de Obama, el actual mandatario, Joe Biden, declinó referirse a este tema con algo de humor, tal como lo muestra el siguiente video del canal RT:

/psg