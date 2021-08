Dime a qué te dedicas y te diré cuánto sexo tienes. Tu profesión tiene mucho que ver con las veces que acabas en la cama, pero no debemos dejarnos llevar por lo que muestran las series de televisión o el cine. A pesar de que en ‘Anatomía de Grey’ todos los médicos acaben liados entre sí, igual que pasa con los bailarines de ‘UPA Dance’, seguramente te sorprenderás al conocer cuáles son realmente las ocupaciones con más sexo y (las mejor valoradas).

La marca de juguetes eróticos de diseño ‘Lelo’ ha elaborado una encuesta en la que han participado 2.000 personas (hombres y mujeres) a los que se les preguntó por su vida sexual y su profesión, “con eróticos resultados”.

Según la marca, las personas dedicadas a la agricultura son las que tienen mayor cantidad de relaciones sexuales, con un 33% que afirmaron tener sexo al menos una vez al día. Además, su calificación en la cama -de un 67% de los encuestados- es “increíble”. Le siguen de cerca los arquitectos, el 21% tiene relaciones sexuales una vez al día, y los peluqueros (17%).

Un 33% de los agricultores practica sexo a diario, lo que les sitúa a la cabeza del ‘ranking’ como la profesión que más relaciones tiene

En la cola del ‘ranking’, a pesar de lo que se piense, están los periodistas, que suspenden con la menor cantidad de sexo. Solo el 20% asegura tener relaciones una vez al día. Por otro lado, los abogados, que junto con los profesores ocupan el cuarto puesto, son los más difíciles de complacer y un 27% de ellos asegura haber fingido un orgasmo con sus parejas.

Diferencias individuales

Kate Moyle, experta sexual de Lelo, explica en ‘The Mirror’ que, “incluso dentro de grupos cuyas profesiones son similares, tenemos que considerar que hay una gran cantidad de diferencias individuales que afectan a la sexualidad y la vida sexual de cada persona”.

“Sin embargo, lo que podemos esperar son algunas tendencias, por ejemplo, el nivel de actividad física o energía en una carrera como un agricultor no es el mismo que el de alguien que trabaja en una oficina, y esto afecta”, añade.

Los periodistas se sitúan a la cola como una de las profesiones que menos relaciones sexuales tienen a lo largo de la semana

“Los factores de estilo de vida de nuestros empleos, como la flexibilidad de las horas de trabajo y el medio ambiente, también pueden tener un impacto en todas nuestras vidas, no solo en nuestras vidas sexuales”, destaca.

Trucos para tener mejor sexo

Tal vez, querido lector influyente de El Confidencial, acabes de descubrir apenado que tu profesión no se encuentra entre las seleccionadas por los encuestados. Eso no quiere decir que no seas una pantera en la cama, pero si quieres mejorar tenemos algunos trucos. Tal vez podrías recurrir a lo que hemos denominado ‘festival de besos’: El gesto de gestos, el choque de labios voluntario y espontáneo, la foto de cartel de cualquier buena película de romance que se precie.

Los besos son la expresión de amor más directa, perfecta y discreta. Muchos de ellos comienzan a lo tonto, por mera costumbre, pero algunos originan las noches de pasión más encendidas. A Robin Milhausen, sexóloga y profesora de la Universidad de Guelph en Ontario (Canadá), le parece que están subestimados, según explica a ‘Prevention’. Además, ten en cuenta que te permite tener las manos desocupadas, por lo que será mucho más fácil prender la mecha si los acompañas con caricias y gestos en las partes de tu pareja que más lo desee.

Tal vez podrías probar nuevas posturas. Hay tantas que seguro que os queda alguna por ensayar. Y no todas son para intentar con la penetración, sino que hay un montón de movimientos divertidos y fáciles que podéis usar durante los juegos previos. “Una de mis posiciones más recomendadas es que os sentéis el uno al lado del otro, contra el cabecero de la cama y a partir de ahí entablar contacto mutuo. Experimentad con el roce de vuestros genitales, variad entre más rápido o más lento o con diferentes niveles de presión”, aconseja la experta.

O podrías recurrir a mucho sexo oral: el rey de todas las fiestas. En algunas ocasiones puede funcionar como juego previo, pero también como plato principal. La experta reconoce que lo mejor de esta práctica es que el o la que recibe puede relajarse y no tener que hacer nada mientras la otra persona le ofrece un cúmulo de sensaciones placenteras. También admite variaciones, como la mítica postura del 69, que además de ser irresistible, os hará pasar un momento divertido.

