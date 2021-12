El ministro de la Segpres, Juan José Ossa, consideró posible que en los días que quedan del trabajo legislativo, se puede “no sólo aumentar el Pilar Solidario, sino que avanzar en otros aspectos de una reforma de pensiones”.

En entrevista con Radio Universo, Ossa explicó que “no se llegó hasta ahora a puerto, primero porque en la medida que van ocurriendo retiros de los fondos de pensiones en forma paralela, es muy difícil alcanzar una reforma previsional, porque no sabes cuántos fondos van a haber, no tiene ningún tipo de parámetro, ni siquiera seis meses plazo, porque no sabes si va a haber un retiro de fondos de pensiones”.

“Lo segundo, es que ese acuerdo de pensiones no se alcanzó por razones bastante ideológicas (…) pero nos entrampamos en qué hacemos con ese 6%, estaban quienes lo quería en un 6% para solidaridad, otros que querían que el 6% fuera para ahorro individual y otros como el Gobierno, que queríamos una combinación”, aclaró.

A su juicio, “si bien no se va a alcanzar a hacer una reforma completamente estructural, lo que quiero decir es que sí creemos posible no sólo aumentar el Pilar Solidario, sino avanzar en otro de los aspectos propios e importantes de una reforma de pensiones”.

“Pero para eso no solo necesitamos buena voluntad de muchos senadores de oposición que han mostrado su buena disposición, sino que también ponerle un freno al uso de los retiros de fondos de pensiones con fines electorales”, acotó.

Y agregó que “creemos que en las próximas semanas tenemos que aplicarnos en esto, retomar algunas conversaciones probablemente en el Senado, pero el Gobierno va a estar disponible aunque queden dos días”.

Ley de indulto

Sobre la tramitación de la ley de indulto, el titular de la Segpres expresó que departe de Gabriel Boric, “hemos visto, sin embargo, un giro en las últimas semanas hacia una cierta moderación, donde se ha señalado que no se quiere indultar a determinados casos y delitos, pero acá vemos la verdad verdadera, yo veo al PC empecinado en que esta ley de indulto avance, es una ley que le da impunidad a muchísimas personas que cometieron delitos muy graves”.

“La invitación es que definamos entonces que se tramite, si la oposición quiere votarlo que se vote, si eso se hace esta semana o la próxima antes de las elecciones, nosotros no tenemos ningún problema, porque es importante que los chilenos definamos quién es quién en esta materia”, apuntó.

En ese contexto, consideró que “falta honestidad intelectual a la hora de debatir si se quiere avanzar o no con en este proyecto, esto está ocurriendo en el Senado, el diputado Boric no es responsable o no del avance del proyecto de indulto. La invitación es a que aquellos que presentaron este en el Senado que no han querido tramitarlo, bueno tengamos un debate intelectualmente honesto”.

/psg