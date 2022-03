Para comprender la historia lo primero es remontarse a los meses de febrero, marzo, abril y mayo del 2021, plena campaña de convencionales. Durante esos días se vislumbraban distintas fuerzas políticas que podían marcar la pauta en la Convención: A la derecha (de menos a más) partidos como Evópoli, RN, UDI y Republicanos; en la antítesis hacia la izquierda, la ex Lista del Pueblo, PC y Frente Amplio y Colectivo Socialista.

¿Y al centro? Se veía un grupo compuesto por los partidos DC, PPD, PR que, una vez estando en la Convención, derivó en el Colectivo del Apruebo: Felipe Harboe (PPD), Eduardo Castillo (PPD), Luis Barceló (Ind. PPD), y Fuad Chahin (DC), Miguel Ángel Botto (ex-INN), Rodrigo Logan (Ind) y el Premio Nacional de Humanidades Agustín Squella.

Por otro lado, hasta ese entonces una corriente emergente en política se sumaba a ese sector: Independientes No Neutrales, que entre sus rostros más destacados están Patricia Politzer y Benito Baranda. Además, el actual vicepresidente de la Convención, Gaspar Domínguez; Guillermo Namor, Juan José Martin, Paulina Valenzuela, Carolina Sepúlveda, Tammy Pustilnick, Javier Fuchslocher, Lorena Céspedes y Mauricio Daza.

¿Cómo ha actuado este sector que, en apariencia, se considera como “moderado” y más de “centro”?

Kenneth Bunker, analista político y director ejecutivo de Tresquintos comenta: “El comportamiento de campaña de Independientes No Neutrales no se ha visto reflejado y, como su nombre lo dice, no son independientes ni son neutrales. Uno hubiese esperado más cercanía con la ex Concertación, pero sin duda tienen más similitudes con el Frente Amplio que con el Colectivo del Apruebo. De hecho, no muestran combinaciones en conjunto”.

En la práctica no han estado tan al centro como lo determina el siguiente análisis de Sofía Contreras, encargada del equipo de Investigación de Tresquintos, a diferencia del Colectivo del Apruebo.

Por ejemplo, en votaciones determinantes de los plenos de la semana pasada, hubo el siguiente comportamiento, cuando se vieron normas de Sistemas de Justicia:

En el artículo 3 sobre Independencia jurisdiccional, imparcialidad y exclusividad: Colectivo del Apruebo e INN votaron a favor. Pero Mauricio Daza, de esta agrupación, votó en contra.

Con respecto al artículo 15 acerca de Plurinacionalidad, pluralismo jurídico e interculturalidad: Votaron en contra Barceló, Botto, Harboe y Squella, y Logan se abstuvo, todos del Colectivo del Apruebo. Mientras que de INN todos votaron a favor.

En el artículo 14 acerca de Paridad y de perspectiva de género. La función jurisdiccional se regirá por los principios de paridad y perspectiva de género: Los Independientes No Neutrales todos a favor. Del Colectivo del Apruebo, Harboe y Squella votaron en contra.

Por su parte, en la votación particular en el pleno, sobre norma de Forma de Estado, el artículo 1 que se refiere a Estado Regional: INN todos a favor, mientras que del Colectivo del Apruebo, Squella rechazó junto con todos los convencionales del sector de derecha más Logan que se abstuvo.

Y en el artículo 2 referido a las Entidades Territoriales: INN todos se manifestaron a favor y Colectivo del Apruebo todos en contra.

Para Sofía Contreras de Tresquintos se aprecia que “Independientes No Neutrales vota siguiendo un padrón entre sus integrantes, exceptuando al convencional Daza en uno de los artículos a observar”.

Agrega: “El Colectivo del Apruebo difiere de INN, considerando que Squella es quien más se sale del padrón de votación del colectivo, de igual forma Logan es quien más se abstiene, no solo en las votaciones del colectivo y los artículos analizados, sino que también en todas las votaciones del pleno en general”.

En los siguientes gráficos se observa un comportamiento dispar entre Independientes No Neutrales y el Colectivo del Apruebo. Así lo desmenuza el director ejecutivo de Tresquintos Kenneth Bunker.

“Es bastante claro que, de toda la oposición, el Colectivo del Apruebo es quienes están más al centro o más hacia la derecha. Es el único que traspasa el centro que es el cero en este caso. Después está el Colectivo Socialista, y después está INN que, incluso, está más a la izquierda que el Colectivo Socialista. INN es más de izquierda, está un poquito más al centro que el FA, pero tienen mucho más en común”.

Añade: “Lo interesante es que cuando se miran las dos dimensiones, el FA y el Colectivo Socialista son muy similares, ocupan un espacio de la izquierda progresista, y el Colectivo del Apruebo está un poco solo, un poco a la centroizquierda tal vez, pero en general está ahí solo. INN juega un rol intermedio entre el PC y el FA, está tironeado entre esos dos extremos”.

Y remata: “Políticamente tiene sentido analizarlo como dos grupos que negocian para alcanzar los 2/3, obviamente si uno hace aritmética los 2/3 se pueden alcanzar dependiendo de las combinaciones, casi sin contar con el Colectivo del Apruebo”.

En este gráfico se puede ver la posición desde el centro a la izquierda de los convencionales que integran el Colectivo del Apruebo. Mientras Rodrigo Logan y Agustín Squella están más al centro, Eduardo Castillo y Luis Barceló se “mueven” hacia la izquierda.

En el caso de Independientes No Neutrales, si bien todos están más a la izquierda del centro, la convencional Patricia Politzer es más “centrista” mientras que los convencionales Juan José Martin y Benito Baranda se “izquierdizan” en las votaciones analizadas.

Así, INN es un factor crucial en casi todas las votaciones, es entre ellos y el Frente Amplio que se llega a los 2/3, más otras fuerzas de izquierda. Para Bunker ocurre lo siguiente: “Como sabemos que la izquierda domina dentro de las comisiones casi todas las normas que llegan al pleno vienen con la estampa de la izquierda más dura. Y esa izquierda más dura lo que intenta hacer es negociar con el Colectivo Socialista y el Frente Amplio”.

En tanto, “el Colectivo del Apruebo está bastante al centro y los INN están tironeados hacia la izquierda progresista. El Colectivo Apruebo, en un centro más conservador con Fuad Chahín, que ocupa ese espacio de la DC, y también una izquierda más pragmática con Felipe Harboe”, concluye.

Por Cristián Livingstone para El Libero

/psg