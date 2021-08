“Mientras hoy día exista un Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), yo no voy a apoyar más retiros de los fondos de pensiones, y menos un retiro del 100%”. Así de tajante había sido en junio pasado el entonces precandidato presidencial del Frente Amplio, Gabriel Boric (CS) al ser consultado en un debate previo a las primarias. Pese a ello, con el subsidio entregado por el Gobierno ya confirmado, el abanderado a La Moneda de Apruebo Dignidad reconoce que su opinión “ha variado”.

Ya lo había deslizado esta semana en la Cámara de Diputados, en un punto de prensa que dio junto a toda la bancada de Apruebo Dignidad y hoy en medio de las críticas que le hizo su contendor de Chile Vamos, Sebastián Sichel por el cambio de postura, lo confirmó.

“Primero yo no desconozco que hay una variación respecto a la opinión que entregué en uno de los debates televisivos respecto de lo que estoy pensando hoy día. Tratar de esconder eso a través de argucias argumentativas sería una tontera”, señaló en Radio Infinita.

Boric agregó que “soy una persona que está permanentemente dispuesta a revisar en función de los debates que demos, cuáles son las posiciones y qué es lo mejor para el bien común”.

El diputado frenteamplista señaló que espera que un nuevo giro desde los fondos previsionales no debe ser “regresivo”, pero enfatizó que “los retiros tienen que parar”.

En ese sentido, aseguró que “uno de los compromisos que le he pedido a nuestra bancada, porque si se aprueba el cuarto retiro no me cabe ninguna duda que va a haber quienes al día siguiente presenten un quinto, es que de aquí en adelante, todas nuestras acciones parlamentarias tienen que ser capaces de proyectar también el futuro gobierno que vamos a tener y por lo tanto esto tiene que tener un paréntesis”.

Arancibia en la Convención

Por otro lado, el candidato presencial se refirió también a la polémica que se ha generado con la presencia del ex almirante Jorge Arancibia en la Convención Constitucional, particularmente en la comisión de Derechos Humanos, en donde tras varias insistencias de otros grupos para que dejara la instancia, hicieron un “voto político” para prohibirle estar en las audiencias públicas recordando su vínculo con la dictadura de Augusto Pinochet.

“El constituyente Arancibia tiene derecho a estar en la Convención Constitucional, fue elegido por votos, representa a un sector de la población con la cual yo no estoy de acuerdo, pero hay que defender el derecho a quienes piensan distinto a uno a poder expresarse”.

De todos modos advirtió que “el límite de la revictimización es bastante difuso y es una conversación que tenemos que tener y aprender de este debate. No me caso con una postura categórica, creo que estamos descubriendo nuevos márgenes en el debate público. Recordemos que hace poco el ex senador Arancibia había dicho que él tenía ganas el 73 de salir a matar comunistas, había firmado una declaración validando el golpe de Estado porque nos íbamos a transformar en Venezuela o Cuba, entonces me parece que es un debate complejo”.

