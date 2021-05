Una curioso momento se produjo la noche de este martes en Instagram. Esto, en medio de un live de Instagram que emitió Pamela Díaz a través de Instagram, el que contó con la participación de Vanessa Daroch.

Y en ese contexto, luego de hablar durante largos minutos sobre los sueños y sus significados, la tarotista ayudó a “La Fiera” con un particular rito, el cual sirve para ver cómo va la relación con su pareja. Y la Pame aceptó el desafío.

“Esto sirve para saber si la persona que está contigo. Ya sea casado, pareja, conviviendo, o alguien que te gusta. Si es para ti o no o si te están engañando o no, con la mente, con el pensamiento o realmente engañando”, reveló Daroch.

El ritual que sorprendió a Pamela Díaz

La dinámica consistía en encender tres palitos de fósforo. Uno de ellos representaba a Pamela Díaz, el otro a Jean Phillip Cretton, su pareja, y el tercero servía para determinar si existe un tercer involucrado. Al prenderlos, si el del al medio se iba para el lado de la Pame, significaba que no tendría de qué preocuparse. Y así ocurrió, pero… ¡El tercer palito de fósforo se abalanzó hacia el lado del animador de Chilevisión!

“Noooo, Pame”, gritó al aire Daroch. “Quéee, maldito bastardo. Me está caga…”, dijo en un principio la ex modelo.

“Eso significa que hay una tercera persona que está yendo hacia él, alguien que no lo olvida, no lo deja tranquilo, no quiere dejarlo ir (… ) no puede sacárselo de la cabeza ni olvidarlo”, aclaró Vanessa, cuestión que descolocó a “La Fiera”. Eso sí, de inmediato aclaró la situación.

“Distinto es si hubiera quedado para el otro lado, porque es él quien quiere ir hacia el otro lado”, cerró la tarotista.

