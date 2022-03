La presidenta del Senado, Ximena Rincón, reiteró su defensa del bicameralismo, ante las propuestas que se discuten en la Convención Constitucional para definir el sistema político que quedará en el texto.

“Nosotros creemos en el bicameralismo, lo que no significa que no queramos modernizarlo”, afirmó la senadora de la Democracia Cristiana en entrevista matinal este viernes con radio Pauta, precisando que a su juicio “hay una serie de reformas que es necesario hacer e introducir al parlamento, pero el bicameralismo por la historia es importante y se debe mantener”.

En ese sentido, rechazó planteamientos y “juicios que no tienen sustento” expresados en el órgano constituyente en favor de suprimir el Senado. Rincón afirmó que se les entregó documentación a los convencionales en la que se establece, por ejemplo, que los proyectos se tramitan con mayor celeridad en la Cámara Alta”.

La legisladora DC resaltó que en la discusión de los constituyentes “todo aquello que permita mantener el poder legislativo con un sistema bicameral, va en la línea correcta”, afirmando a su vez que “si no fuera por el Senado hoy día la Convención no existiría”.

La senadora Rincón recordó que en el proceso de iniciativas populares de norma “27 mil personas firmaron por mantener el bicameralismo y eso no se ha reconocido como una manifestación expresa de voluntad, voluntad que además generaron quienes hoy día están en la constituyente desde el punto de vista de habilitar este espacio”.

“Soy tremendamente respetuosa de la Convención. Yo me movilicé, respaldé y pedí el respaldo para que se aprobara el proceso constituyente y soy una convencida de que tenemos que tener una nueva Constitución, pero una nueva Constitución que supere el gran defecto que tiene la actual y es que fue hecha por unos pocos e impuesta al resto. Yo no quiero que esta nueva Constitución sea una Constitución que unos pocos le impongan al resto y tal como se está dibujando, la verdad es que uno siente, ve, escucha, conversa con la ciudadanía y la ciudadanía está muy preocupada de las discusiones, del nivel”, argumentó.

Asimismo, señalo que en el plebiscito de salida “con la ciudadanía y yo me considero parte de la ciudadanía tendremos que decidir si el texto que se somete a consideración de todas y todos es un texto que nos representa”.

“Si este texto camina en la línea de lo que ha ido dibujándose públicamente, obviamente yo al menos no voy a estar por aprobarlo”, afirmó.

A continuación, Rincón ahondó en su planteamiento. “Mis palabras son claras y no requieren más explicación y vamos a tener que ver como camina todo el texto de la Convención. Esto no se trata de que haya o no haya Senado ni amenazas respecto de votaciones legislativas, tiene que ver con un texto que represente a toda la ciudadanía, en que todas y todos se sientan representados o mayoritariamente representados y que permita dar estabilidad, crecimiento y oportunidades en el país y no que se impongan textos que no cuenten con el inmenso respaldo de la ciudadanía”.

/psg