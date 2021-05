Tras recibir este miércoles la propuesta de oposición en el marco de los “mínimos comunes” que conversan tanto el Ejecutivo como representantes del Parlamento, los ministros Segpres, Juan José Ossa, y Hacienda, Rodrigo Cerda, anunciaron que posterior a las elecciones harán ingreso de los proyectos de ley y medidas administrativas planteados a partir de las propuestas de la oposición y la coalición oficialista.

Entre los aspectos mencionados figuran ampliar el IFE al 100% del Registro Social de Hogares, excluyendo al 10% más rico -considerando que no hay límite de ingreso para figurar en tal registro-, un incremento de apoyo a las pymes, y mayor fondo destinado a salud.

Eso sí, el Ejecutivo no entregó detalles del monto, ni tampoco el periodo por el cual se extenderá la ayuda. En Palacio reconocen en privado que si bien quisieron abordar el tema públicamente para dar ciertas certidumbres de avance en los mínimos comunes, no quisieron entregar detalles ahora porque tienen que analizar todas las propuestas y para que no se genere un debate sobre los montos de los beneficios en la antesala de los comicios.

Esto fue calificado por la presidenta del Senado -quien ha liderado el diálogo con el Ejecutivo junto a su par de la Cámara de Diputados, Diego Paulsen (RN)- como un “portazo”: “Hoy estamos frente a un gobierno que vuelve a la lógica anterior a esta conversación, que son puros titulares, letra chica, y creo que eso no lo resiste más este país”, dijo Provoste.

Palabras que fueron abordadas por el ministro de Interior como un descrédito al trabajo que se ha realizado. “Esperamos por muchos días las distintas propuestas. La de la oposición la esperamos cerca de nueve días, y jamás en los puntos de prensa nos referimos con esos términos a las propuestas que pueda hacer la oposición. Nosotros hemos sido muy respetuosos, hemos dicho que nos parece interesante el diálogo, que queremos seguir dialogando, jamás nos hemos referido así a la propuesta de la oposición y esperaríamos lo mismo de nuestro accionar”, dijo Rodrigo Delgado en conversación con Canal 13.

“Llamo al dialogo, a volver a ese cauce que invitó el Presidente, porque la gente no quiere escuchar más peleas, sino lograr acuerdos que los beneficien como el IFE, el bono clase media, y el bono de 200 mil pesos para quienes carecen de fondos para retirar de sus AFP. El gobierno no ha sido un buzón que espera minutas y no ha hecho nada. Hemos estado muy proactivos para ayudar a los millones de chilenos y chilenas que lo necesitan”, añadió el ministro.

“No me gustan las palabras cuando se desacreditan las propuestas del otro, sobre todo cuando se está en pleno diálogo. Habrá que corregir eso y ver ya la próxima semana cómo avanzar”, dijo Delgado llamando a continuar las conversaciones en busca de acuerdos.

“La invitación es a votar”

De cara a los comicios de este fin de semana -15 y 16 de mayo-, en el que se elegirá a concejales, alcaldes, gobernadores regionales y constituyentes, el ministro de Interior se refirió a esta jornada inédita que no solo porque se realiza en pandemia, sino también porque por primera vez será en dos días.

“Lo importante es que haya mucha participación, que la gente vaya a votar y que se pronuncie democráticamente en las urnas como corresponde en estas elecciones tan inéditas como las municipales, o para el Chile de los próximos 40 o 50 años”, dijo Delgado.

Reiterando las medidas de seguridad en torno al resguardo de las urnas durante la noche del sábado, destacó que se podrá circular por la región y solo se requiere el carnet de identidad para ir a votar.

“No se elimina la cuarentena, la fiscalización es distinta para que todos puedan votar. Salvo que esté cumpliendo cuarentena obligatoria o que tenga Covid positivo. Estas personas figuran en una base de datos y serán fiscalizadas en sus domicilios para chequear que estén resguardando sus cuarentenas como corresponden”, dijo enfatizando la importancia de cumplir los protocolos preventivos.

Consultado por los resultados de estas elecciones y el interés del gobierno en ello, el ministro de Interior expresó que “por supuesto es de máximo interés. Son elecciones políticas, que tienen que ver con los resultados de la coalición a la que pertenecemos. Estamos interesados en poder ver las distintas alternativas. Pero son elecciones tan diversas, y otras tan locales, tan persona a personas, y a la vez se debate el Chile de las próximas décadas. Es muy difícil hacer de esto un blanco o negro, pero sí nos interesa que a nuestro conglomerado le vaya bien, tener resultados transparentes y legítimos, y que la gente sienta que es un conglomerado que ha hecho las cosas bien”, dijo Delgado.

/psg