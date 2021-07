No es una película, aunque la ficción se inspiró décadas antes en esta historia. Los Navy SEAL, la fuerza de asalto más especializada de los Estados Unidos tiene un nuevo integrante. Y es noticia porque es la primera vez que una mujer completa el entrenamiento.

Por razones de seguridad no se ha dado a conocer su identidad, ni la de sus compañeros, pero sí el hecho en sí. “Tener a la primera mujer en graduarse de una línea de entrenamiento de Guerra Especial Naval es un logro extraordinario, y estamos increíblemente orgullosos de nuestra compañera de equipo”, dijo el Contralmirante HW Howard, comandante del Comando de Guerra Especial Naval de los Estados Unidos.

Los SEALS, SWCC, son expertos en inserción y extracción encubierta, utilizando una combinación única de capacidades con armas, navegación, comunicación por radio, primeros auxilios, ingeniería, paracaidismo y tácticas de operaciones especiales.

El Centro de Guerra Especial Naval, ubicado en la Base Naval Anfibia Coronado, brinda evaluación y selección inicial y posterior capacitación avanzada a los marineros que componen las comunidades SEAL y Special Boat de la Marina.

The #USNavy's first woman has earned designation as a Special Warfare Combatant-craft Crewmen (SWCC) during a graduation ceremony, today, in Coronado, Calif.

Only about 35% of #SWCC candidates make it to graduation.

READ More: https://t.co/KttA8W6QFE pic.twitter.com/4HoOioXrl6

— U.S. Navy (@USNavy) July 15, 2021