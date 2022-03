La Cámara de Diputados aprobó, por 119 votos a favor y 3 en contra, el proyecto de reforma constitucional que permitirá la renuncia de los convencionales constituyentes.

La moción, visada la tarde de este lunes, se da en medio de la controversia que se generó por la intención del representante del distrito 13, Rodrigo Rojas Vade, de reincorporarse a las funciones del órgano redactor tras su salida en septiembre del 2021 luego de que La Tercera Domingo revelara que no padecía cáncer.

En concreto, el proyecto modifica el artículo 134 de la Constitución estableciendo que “los convencionales constituyentes podrán renunciar a sus cargos cuando hechos graves afecten severamente su desempeño o pongan en riesgo el funcionamiento de la Convención Constitucional, y así lo califique el Tribunal Calificador de Elecciones”.

Al no ser objeto de indicaciones, la iniciativa quedó también aprobada en particular por la misma votación y se despacha a ley.

Anteriormente, el pleno del Senado -el 2 de marzo- había visado la medida con 31 votos a favor. En esa misma oportunidad se rechazó una segunda indicación relativa al reemplazo de convencionales pertenecientes a listas conformadas por independientes. En concreto, ésta señalaba: “se hará con la persona del mismo sexo que sigue en votación al convencional constituyente que deja la vacante en su misma lista electoral. De no existir candidatos del mismo sexo, se proveerá la vacante con la candidatura con mayor votación después del convencional electo”.

Fue rechazada -al no alcanzar el quórum necesario-, con 12 votos a favor, 12 en contra y 2 abstenciones.

Luego, el 3 de marzo, la Comisión de Constitución de la Cámara Baja aprobó la renuncia de constituyentes en los mismos términos que en el Senado y no se visó una indicación presentada por el diputado Diego Ibáñez (Convergencia Social) que buscaba un mecanismo de reemplazo.

El lunes de la semana pasada Rojas Vade -que en septiembre pasó anunció que dejaría su trabajo de convencional- reapareció públicamente asegurando que si no se le “permitía” renunciar estaría “obligado a retomar” sus funciones como convencional.

En la oportunidad agregó, aludiendo al proyecto que despachó este lunes el Parlamento: “me comprometí a renunciar formalmente cuando existiera un proyecto de ley que me lo permitiera. Sin embargo, hace meses que el proyecto de ley que resuelve esta situación duerme en el Congreso”.

Su declaración generó rechazo transversal por parte de los constituyentes, muchos de los cuales incluso le pidieron no retornar.

Posteriormente, el 1° de marzo, Rojas Vade salió a señalar que mantendría “en espera” su retorno a la Convención mientras se discutía el proyecto para viabilizar su renuncia

Debate en Sala

Este lunes, el parlamentario Ibáñez (CS), antes de la votación, hizo uso de su palabra y dijo: “creemos que esta reforma es necesaria porque, de otra manera, el convencional Rojas Vade no puede renunciar”. Más adelante planteó, sobre el hecho de que no se genere un reemplazo, que “hoy cuando estamos permitiéndole a un estafador de la República renunciar sin un reemplazo le estamos haciendo pagar el costo a los que fueron estafados, a quedar sin representación política a 19.312 personas (…) No se trata de una revancha política, sino de tratar de resguardar principios constitucionales y republicanos.”

El diputado Luciano Cruz-Coke (Evópoli) expresó, por su parte: “Me parece que esta es una ley que se está haciendo con nombre y apellidos, que la estamos haciendo a expensas de una institución que no tiene que pagar, en la práctica, las charlatanerías, las truhanerías, las imposturas y la inmoralidad que ha cometido el señor Rojas Vade, no solamente con el país sino con los electores”.

En tanto, la diputada Marcela Santibáñez (PC), apuntó al exmiembro de la extinta Lista del Pueblo. “Señor presidente (de la Cámara), a través suyo decirle a este ciudadano que ni siquiera una ley, por mala que sea, que lo castiga, merece llevar su nombre (…) Ofende a la democracia, ofende al país, ofende a los enfermos, a las madres y a los padres que han luchado por esta enfermedad cuando se trata de un hijo (…), le hiciste daño a la democracia, le hiciste daño a Chile”, afirmó.

