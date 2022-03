El presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, ha asegurado la noche del domingo que Ucrania “no perdonará” los ataques a edificios residenciales y a personas desarmadas en el marco de la invasión militar rusa de Ucrania.

“No perdonaremos los edificios residenciales bombardeados, no perdonaremos el cohete que nuestra defensa aérea derribó hoy sobre Okhmatdet y más de otros 500 cohetes similares que golpearon nuestra tierra, Ucrania, nuestra gente, niños. No perdonaremos las ejecuciones sin armas”, ha recalcado el mandatario en un vídeo publicado en Telegram, según ha recogido la agencia de noticias Unian.

Así, el presidente de Ucrania ha hecho hincapié en que no perdonará “cientos de víctimas y miles de sufrimientos”.

“Hoy es el domingo del Perdón, el día en que siempre nos pedimos perdón unos a otros, a todas las personas, a Dios. Pero hoy, al parecer, muchos no recordaron este día en absoluto, no recordaron las palabras obligatorias: perdóname, y la respuesta obligada: Dios perdonará y yo perdono”, ha zanjado Zelensky.

Zelensky, aseguró que la “arrogancia” de Rusia es la prueba de que las sanciones impuestas por Estados Unidos y sus aliados por la invasión de Ucrania no son suficientes.”No lo han entendido. No lo han sentido. No han visto que el mundo esté decidido”, afirmó en un nuevo video difundido en la noche del domingo en redes sociales.

El mandatario ucraniano ha apelado directamente a los líderes occidentales: “Hemos escuchado promesas de que habrá corredores humanitarios. No hay ninguno. En lugar de corredores humanitarios, solo hay corredores sangrientos”.

Zelensky, además, prometió “castigo” para los responsables de atrocidades en suelo ucraniano. “Vamos a encontrar a todos y cada uno de los que han disparado contra nuestras ciudades, contra nuestra gente, que han bombardeado nuestra tierra, que han lanzado cohetes, que han dado órdenes y han apretado el botón de ‘fuego’”, advirtió. “No habrá un solo lugar tranquilo en toda la Tierra, excepto la tumba”, prometió.

Mientras tanto, el Ministerio de Defensa ruso amenazó este domingo a los empleados de las empresas de defensa ucranianas de próximos ataques que se llevarán a cabo con armas de alta precisión, según lo adelantado por el portavoz de esa cartera, Igor Konashenkov.

Las Fuerzas Armadas rusas lanzarán ataques contra las empresas de la industria de defensa “en el marco del cumplimiento de los objetivos” de lo que la parte rusa llama “desmilitarización de Ucrania”, informaron hoy las agencias de noticias rusas.

La advertencia del Ministerio de Defensa ruso llega con antelación a los ataques planeados contra estas instalaciones para evitar poner en peligro la vida de los empleados de las empresas.

/psg